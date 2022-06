Cele mai bune 10 filme și seriale de la Netflix săptămâna aceasta: la ce să te uiți

Netflix are mult conținut nou lansat luna aceasta de la propriile studiouri de producție. Iată care sunt primele zece filme și emisiuni TV Netflix în această săptămână.

Lista de top zece filme Netflix o aflăm de pe site-ul Netflix Top 10 ce clasifică toate producțiile disponibile pe platforma sa în funcție de audiență. Primele zece piese de conținut sunt actualizate săptămânal, pentru a reflecta tendințele de vizionare continuă. Site-ul de top zece Netflix a fost lansat pentru prima dată pe 9 noiembrie 2021.

Lista de streaming Netflix Top 10 include conținut original de la studiourile de producție ale companiei și toate filmele și emisiunile TV licențiate disponibile pe platformă. În timpul câștigurilor foarte mediatizate din octombrie 2021, Netflix a dezvăluit că va lua în considerare acum numărul total de ore vizionate, în loc de metrica de vizionare de două minute utilizată anterior pentru a determina clasamentul în Top 10. Netflix Top 10 poate fi, de asemenea, filtrat în funcție de țară și/sau limbă, pentru a oferi rezultate regionale și culturale diferite.

Black Sea arată cum un submarin al germaniei naziste, încărcat cu aur, ajunge pe fundul mării cu tot cu încărcătură, fiind dat dispărut. Războiul și cursul istoriei fac evenimentul uitat, însă în zilele noastre, un comandant primește oferta de a căuta submarinul, fiindu-i promisă o remunerație intimidant de mare. În momentul în care misiunea lor devine un succes, iar legenda aurului devine realitate în mâinile lor, lăcomia și nebunia se dezlănțuie la bord.

Toscana este un film care spune povestea unui chef danez care călătorește în Toscana pentru a vinde afacerea tatălui său, dar acolo cunoaște o femeie care îl inspiră să își reconsidere viziunea despre viață și iubire.

Spiral: From the Book of Saw este continuarea seriei celebre – o minte genială dar sadică dezlănțuie un mod bolnav de a face justiţie în filmul Spiral: Următorul capitol Saw. Lucrând în umbra unui apreciat veteran al poliției (Samuel L. Jackson), detectivul Ezekiel „Zeke” Banks (Chris Rock) și partenerul său începător (Max Minghella) se ocupă de o investigație a crimelor care amintesc într-un mod tulburator de trecutul înfiorător al orașului. Prins fără să vrea într-un mister care se adânceşte din ce în ce mai mult, Zeke se trezeşte în centrul jocului morbid al minţii criminale.

Senior Year este o comedie care spune povestea unei fete care a fost în comă 20 de ani, în urma unei figuri ratate pe când era majoretă. Trezită acum, la 37 de ani, e gata să își îndeplinească visul de a deveni regina balului.

Predestination este povestea vieții unui Agent Temporal trimis într-o serie complicată de călătorii în timp, a căror menire este să continue activitatea sa de apărător al legii în eternitate. Acum, la ultima misiune, agentul trebuie să urmărească pe delincventul care i-a scăpat mereu de-a lungul călătoriilor în timp.

The Outpost este bazat pe evenimente adevărate. Acest thriller militar prezintă o mică unitate de soldați americani, singuri în avanpostul de luptă Keating, localizat în valea dintre trei munți din Afghanistan, care luptă ca să se apere de forțele copleșitoare ale luptătorilor talibani într-un atac coordonat. Bătălia de la Kamdesh, așa cum e cunoscută, a devenit cea mai sângeroasă bătălie americană din timpul războiului afgan din 2009, iar detașamentul Bravo 3-61 CAV a devenit una din cele mai decorate unități din conflictul de 19 ani.

Zorillo’s Secret ne poartă în vremuri imemoriale, când dacii sunt ameninţaţi de invazia romană. Conduşi de însuşi Zamolxis, dacii pun la punct ultimele pregătiri pentru planul lor secret, care ar putea schimba soarta lumii. E vorba de călătoria spre jumătatea întunecată a lunii, unde ar trebui să pună mâna pe cristalul eteric. Dar lansarea navetei prin programul lor spaţial mai are nevoie de ceva: capturarea unei ființe ce poartă vibraţia magică secretă, şi anume pârșul argintiu tărcat cu blana scurtă, care îşi face apariţia doar o dată pe an, într-o noapte de vară cu lună plină.

A Perfect Pairing spune povestea unei ambițioase directoare a unei firme de vinuri din L.A. care, ca să câștige un client important, se angajează la o stână din Australia. Acolo, se atrasă de un localnic misterios.

Interceptor spune povestea căpitanului JJ Collins (Elsa Pataky) care se trezește responsabilă de o bază izolată de interceptare a rachetelor din mijlocul oceanului Pacific. Atunci când un atac coordonat îi amenință baza, Collins ajunge să se confrunte cu carismaticul Alexander Kessel (Luke Bracey), un fost ofițer de informații din armata americană, dubios și hotărât să pună în aplicare un plan inimaginabil.

Last Looks ni-l prezintă pe Charlie Waldo care, odată detectiv de top al poliției din Los Angeles, a părăsit societatea. Locuiește într-o cabană mică pe un deal deasupra orașului și posedă obsesiv doar 100 de lucruri. De asemenea, își minimizează amprenta de carbon. Se plimbă pe bicicletă și în trei ani și-a crescut o barbă mare și zbârcită. Apoi, fosta lui iubită și investigator privat pe nume Lorena apare pentru a-i cere ajutorul în anchetarea unei crime: actorul Alastair Pinch este acuzat că și-a ucis soția. Fiind beat, acesta nu-și amintește nimic.