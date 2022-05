Cele mai așteptate concerte din luna mai, în București: ce asculți în Capitală

Sezonul cald a venit, se simte iz de vacanță, iar luna mai aduce în București o parte din distracția de care o să ai parte la vară. Iată cinci concerte care vor avea loc în Capitală luna aceasta, poate îți surâde ceva.

Moonspell va concerta, în 2022, în România. Iar dacă până acum eram obișnuiți cu un singur concert pe an, din partea acestei trupe, anul viitor vom putea vedea două: la Cluj-Napoca și în București. Mai exact, primul concert va avea loc în Cluj-Napoca, în pub-ul FORM SPACE, în data de 10 mai 2022, urmând ca pe 12 mai, Moonspell să susțină un concert la București, în aer liber, la Arenele Romane. Prețurile biletelor la concertul Moonspell din București (Arenele Romane): earlybird (primele 200 de bilete) – 99 lei – Acces General si 139 lei la Golden Circle presale – 119 lei la Acces General si 159 lei – Golden Circle la acces 140 lei la Acces General si 180 lei – Golden Circle.

Trupa IAMDBB vine în Parcul Regele Mihai I, pe 19 mai, pentru toți iubitorii de R&B și Hip Hop. IAMDDB va concerta pe scena LOT22, ca parte a turneului ei în Europa. Bilete se găsesc la prețul de 75 de lei.

Concerte în mai, în București

Hooverphonic va concerta pe 24 mai, la Arenele Romane, începând cu ora 19. Dacă nu ai auzit până acum de trupă, îți recomand să asculți măcar o melodie de la ei și cu siguranță vei vrea să îți iei bilet. În deschiderea concertului vor cânta Amadeus și Rockabella. Biletele sunt: Premium (cu loc) – 149 lei în earlybird, 169 lei în presale și 200 la intrare; Teren (fără loc, în fața scenei) – 119 lei în earlybird, 139 în presale și 170 la intrare; Acces General (cu loc) – 79 lei în earlybird, 99 lei în presale și 130 lei la intrare.

Legendara trupă britanică, IRON MAIDEN, revine în România pe 26 mai. Noul concert ce va promova albumul „Senjutsu” va avea loc la Romexpo, în aer liber. În deschidere va cânta trupa germană Lord Of The Lost. Biletele sunt pe trei categorii: Aces High în fața scenei – cu 3500 de bilete, The Beasts – cu 3500 de bilete și apoi Troopers – 9000 de bilete. În total se pun în vânzare doar 15.000 de bilete.

Legendara formație Dream Theater va ajunge la Arenele Romane pe 29 mai, pentru a prezenta live publicului din România noul produs discografic intitulat „A View From The Top Of The World”. Biletele sunt: Golden – 259 lei, Acces General presale 1 – 179 lei, Acces General presale 2 – 219 lei și Tribună – 299 lei.

Acum, tot ce trebuie să faci e să alegi între aceste concerte, sau chiar pe toate, și să te bucuri de muzică bună.