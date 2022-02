Cele mai ascunse locații de filmare Netflix, de adăugat la lista ta de călătorii

A existat întotdeauna un sentiment de entuziasm să vizitezi un oraș sau un loc făcut celebru de filmele și serialele tale preferate. Dar există locații de filmare la o distanță scurtă de casa ta, de care s-ar putea să nu fi știut? Iată o listă cu locații din filme și seriale de pe Netflix unde ai putea merge.

Având în vedere că interesul online față de locațiile de filmare Netflix a crescut cu 150% în ultima săptămână, experții de la OnlineMortgageAdvisor.co.uk au fost curioși să descopere cele mai ascunse locații de filmare Netflix, prin găsirea celor mai puțin etichetate pe Instagram.

Faimoasă pentru Peaky Blinders, Powis Street din Liverpool este cea mai ascunsă locație a serialului Netflix, cu 204 hashtag-uri. Acest loc de filmare a fost etichetat cu 89% mai puțin decât Gadebridge Park, tot în Anglia (Hertfordshire), care este locul unde au fost filmate diverse scene din After Life. Powis Street este perfectă pentru fanii care doresc să se plimbe prin locație, imaginându-și cum au fost anii 1900.

Locații de filmare din producțiile Netflix pe care ai putea să le vizitezi

A doua cea mai ascunsă locație de filmare Netflix este Piața Callao din Madrid, cu 275 de hashtag-uri pe Instagram. Acest loc nu este străin fanilor Money Heist, deoarece aici are loc faimosul duș de bancnote, împreună cu profesorul care anunță publicul încarcerarea lui Rio.

Pe locul trei se află The Mystic Grill din Georgia (SUA) din The Vampire Diaries, cu 345 de hashtag-uri – cu 85% mai puțin decât Virginia Street din California de la 13 Reasons Why, pe locul zece, cu 2.311 hashtag-uri.

Rank Netflix show Filming location Total number of Hashtags 1 Peaky Blinders Powis Street, Liverpool, England 204 2 Money Heist Callao Square, Madrid, Spain 275 3 The Vampire Diaries The Mystic Grill, Georgia, USA 345 4 Narcos Bolivar Park, Bogotá, Columbia 421 5 Top Boy De Beauvoir Estate, London, England 448 6 Breaking Bad To’hajiilee Reservation, Albuquerque, USA 918 7 Suits Bay Adelaide Centre, Toronto, USA 1,263 8 Outer Banks Hunting Island lighthouse, South Carolina, USA 1,596 9 After Life Gadebridge Park, Hertfordshire, England 1,933 10 13 Reasons Why Virginia Street, California, USA 2,311

OnlineMortgageAdvisor.co.uk poate dezvălui, de asemenea, că cea mai populară destinație de filmare Netflix, conform Instagram, este Stone Mountain din Georgia (SUA). Cu un impresionant număr de 597.134 de hashtag-uri, locația de filmare din Stranger Things are cu 53% mai multe hashtag-uri decât celebra Shibuya Crossing din Japonia, din Alice in Borderland, care se află pe locul al doilea (390.393 de hashtag-uri).

Pe locul trei se află Forest of Dean din Sex Education, care a fost folosită și ca locație de filmare în francizele Star Wars și Harry Potter. Lemnul feeric are 278.301 de hashtag-uri pe Instagram – cu 2063% mai multe hashtag-uri decât locația de filmare Wilton House din Salisbury din The Crown (12.863).

Pe locul cinci se află Emily la Paris, cu 35.068 de hashtag-uri (Jardin du Palais Royal, Paris). Acest parc frumos este locul perfect pentru a te plimba și a sta exact pe banca pe care s-a așezat Emily.