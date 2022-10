Cel mai înfricoșător personaj negativ din filmele horror: cine poartă „coroana răului absolut”, de Halloween

Cum Halloween-ul ne bate la ușă, cinefilii se pregătesc deja să vizioneze sau, în funcție de caz, să revadă anumite filme din categoria horror sau thriller.

Și, pentru că tot veni vorba, te-ai gândit vreodată care este cel mai înfricoșător personaj principal negativ dintr-un film horror? Desigur, exemple avem cu sutele, ceea ce este bine pentru că avem de unde să alegem. Chiar și așa, nu toate filmele și nici transpunerile actoricești reușesc să-și facă treaba așa cum trebuie.

Acestea fiind spuse, haideți să vedem un top al celor mai înfricoșătoare personaje negative din filmele horror cult.

Top personaje negative din filmele horror

Clasamentul a fost realizat de compania Claims, din Marea Britanie, și se prezintă în felul următor:

Pe locul întâi, cu 8.71 de puncte de află nimeni altul decât criminalul Michael Myers, din franciza Halloween. Pe locul doi se află The Werewolf, din seria An American Werewolf (7.74), iar pe locul al treilea Kayako, din seria The Grudge (7.58).

Locul al patrulea este ocupat de Death Anger, din prima și a doua parte a filmului A Quiet Place (7.10), la egalitate cu Mask Man din The Den (cu același scor).

Locul cinci revine personajului The Blob din filmul cu același nume (6.78), iar acesta împarte scorul cu Creeper, din franciza Jeepers Creepers.

Ghostface, din Scream, ocupă locul șase, cu 6.62, iar imediat după, pe locul șapte, se află păpușa Chucky și Bo, din House of Wax, cu 6.29.

Totuși, dacă ești curios cum se clasează criminalii din filmele de Halloween, iată clasamentul în consecință:

Bo (House of Wax);

Michael Myers (serial Halloween);

The Blob (The Blob);

Ghostface (Scream);

Gabriel (Malignant);

Chucky (franciza Child’s Play);

Werewolf (seria An American Werewolf);

Death Angel (A Quiet Place și A Quiet Place partea a doua);

Creeper (Jeepers Creepers 1 și Jeepers Creepers 3);

Xenomorph (seria The Alien).

Făcând o medie, se pare că Michael Myers, din Halloween-ul lui John Carpenter ia detașat „coroana răului absolut”.