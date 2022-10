Halloween Ends i-a dezamăgit pe fani: cum explică asta regizorul francizei horror

Filmul final al noii trilogii, semnate de David Gordon Green, i-a lăsat pe fani cu sentimente amestecate. Exact din acest motiv, regizorul explică acum sfârșitul Halloween Ends, pentru o mai bună înțelegere. Totuși, explicațiile par să nu ajute foarte mult.

Unele dintre criticile primite de filmul de groază au avut legătură cu faptul că Laurie Strode și Michael Myers, interpretați de Jamie Lee Curtis și, respectiv, James Jude Courtney, nu au fost prezentați în ceea ce se presupune că ar fi prima lor confruntare după 44 de ani.

David Gordon Green vrea să „dreagă busuiocul”, dar încasările vorbesc de la sine

„Trebuia să decidem cum dorim să încheiem povestea acestor personaje. Sincer, nu ne-am gândit niciodată să facem un film cu Laurie și Michael”, a spus Green, pentru Movie Maker. „Conceptul că ar trebui să fie o confruntare finală, iar asta nu ne-a trecut încă prin minte. Am vrut să văd unde va ajunge. Am vrut ca unul să câștige și unul să moară. Dar am fost mereu mai ambițioși de atât”, a declarat acesta.

Green a spus, de asemenea, că a făcut „ceea ce nimeni în afară de noi n-ar face: să facă o poveste de dragoste”. Halloween Ends se concentrează pe nepoata lui Laurie, Allyson, interpretată de Andi Matichak, dar și pe Corey, interpretat de Rohan Campbell. Corey este acuzat pe nedrept că ar fi ucis un băiat în timp ce el îl îngrijea, ceea ce i-a provocat traume, izolându-se de societate, în consecință.

De asemenea, s-a vorbit despre faptul că premisa filmului vrea să povestească evoluția răului și să pună emfază pe o comunitate care își neglijează membrii.

Halloween Ends a avut parte de o primă săptămână dezamăgitoare, lansarea nefiind ceea ce au sperat producătorii, generând 41 de milioane de dolari la box office-ul din SUA.

În a doua săptămână, filmul de groază a înregistrat o scădere și mai abruptă, de 80% la box office, acumulând doar 8 milioane de dolari în acel weekend.