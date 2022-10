Ce poți vedea, de Halloween, pe Disney+: filme numai bune „să te bage în sperieți”

Cu toate că este relativ recent intrat pe piața românească, Disney+ a reușit să atragă de partea sa o sumedenie de abonați, dintre pasionații de filme și seriale de la noi din țară.

Astfel, ca oricare alt serviciu de streaming, și Disney+ are o colecție impresionantă de producții numai bune de urmărit în perioada următoare când, oamenii din aproape toată lumea sărbătoresc Halloween-ul, cu prilejul căruia strigoii, fantomele și vrăjitoarele ies la „plimbare” în lumea celor vii.

Ce filme are Disney+ pentru tine, de Halloween

Desigur, nu vorbim neaparat despre producții noi, însă despre filme pe care, dacă nu le-ai văzut la vremea respectivă, ori vrei să le revezi într-un context potrivit, de Halloween, acum ai această ocazie, pe Disney+.

The Nightmare Before Christmas (1993), în regia lui Henry Selick, a făcut istorie, la vremea lui și îl poți (re)vedea pe această rețea de streaming.

În lista Disney+, special pentru Halloween, se află, de asemenea, și Hocus Pocus, un film tot din 1993, cu Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy, Omri Katz, Thora Birch și Vinessa Shaw.

Hocus Pocus 2, din 2022, poate fi și el vizionat tot pe Disney+, filmul fiind continuarea mult așteptată a primei părți, din 1993.

Dacă ai afinititate pentru filmele mai vechi, Bedknobs and Broomsticks, cu regretata Angela Lansbury, vine să-ți activeze factorul nostalgie.

Fanii Angelinei Jolie se vor bucura să afle că Maleficent face parte, la rândul său, din lista de filme „înfricoșătoare”, de Halloween.

Evident, nu lipsesc nici animațiile, iar cea mai bună dintre ele, Coco, va reuși să-ți stoarcă câteva lacrimi și să-ți povestească, deopotrivă, despre Halloween-ul mexican.

Tot în categoria animații de succes intră și Frankenweenie, de Tim Burton, regizorul care nu mai are nevoie de nicio prezentare.

Alte producții din această cateforie: The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, The Black Cauldron, Into te Woods (cu Meryl Streep, Chris Pine, Johnny Depp, Anna Kendrick și Emily Blunt), Muppets Haunted Mansion sau Halloweentown.

După cum, probabil, ai observat deja, toate aceste filme fac parte din categoria potrivită pentru a fi urmărite de absolut toți membrii familiei, indiferent de vârsta lor.