The Sims 4, gratuit pe PC: cum îl descarci înainte să expire oferta

The Sims este unul dintre jocurile cele mai importante ale generației mele. Chiar dacă numărul fanilor a scăzut, continuă să fie un fenomen cultural și ar fi păcat să nu experimentezi gratuit cea mai nouă variantă.

La fel ca Ubisoft, Blizzard, Activision și nu numai, marile studiouri oferă, uneori, jocuri gratuite. Nu contează cât sunt de populare sau de noi, atâta timp cât oferta este oricum pe o perioadă limitată de timp și gestul este de fapt un mecanism de marketing. În loc să dai bani pe promovarea unui titlu prin reclame, îl oferi gratuit câteva zile, iar gestul va fi semnificativ mai apreciat printre fani.

Revenind la The Sims 4, ai timp până pe 28 mai 2019 să-l asociezi gratuit contului tău de Origin, ca apoi să-l păstrezi pentru toată viața. Doar perioada în care îl poți profita de ofertă este limitată. După aceea, te poți bucura de el. Pentru a finaliza instalarea, ai nevoie de aplicația Origin a celor de la EA pe sistem. Dacă vrei însă doar să ți-l pui în librăria ta virtuală de jocuri, o poți face prin intermediul acestui link, chiar și de pe telefon.

Versiunea de The Sims 4 pe care o poți descărca gratuit este cea standard. Dacă te interesează varianta Digital Deluxe, care include toate DLC-urile lansate ulterior pentru joc, trebuie să plătești 56,9 dolari. Lista DLC-urilor include pachete de conținut precum Awesome Animal Hats Digital Content, Life of the Party Digital Content. Up All Night Digital Content și coloana sonoră The Sims 4 Digital Soundtrack.

Pentru că a fost lansat în 2014, acest joc al EA Games este departe de a fi nou, iar detaliul s-ar putea observa din grafica nu foarte actuală. În schimb, cu excepția DLC-urilor pentru el, este cel mai recent SIMS din ultimul deceniu. Există speculații referitoare la The Sims 5, dar EA nu a scăpat vreun detaliu oficial până la această oră.