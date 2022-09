Cea mai nouă alternativă la Netflix, HBO Max și Amazon Prime Video, confirmată: când se lansează în România

Dacă nu erai abonat la suficient de multe servicii de streaming, peste doar câteva zile, va mai ajunge unul în România. Nu sunt convins că te va face să uiți de Netflix, HBO Max sau Amazon Prime Video, dar va include cu siguranță o librărie stufoasă de conținut.

SkyShowtime este cel mai recent serviciu de streaming pe care ar fi bine să-l iei în calcul, având în vedere că va ajunge și în România, chiar dacă ai de așteptat până în primul trimestru din 2023. Până atunci, însă, începând cu 20 septembrie 2022, peste doar câteva săptămâni, platforma se va lansa în mai multe state europene, începând cu țările nordice, urmate de Europa Centrală și de Est.

Ce este SkyShowtime, cu ce vine la pachet

SkyShowtime s-ar putea să aibă o serie stufoasă de conținut premium pe care americanii l-au văzut, cel puțin parțial, pe platforme de streaming diferite. Practic, va centraliza sub o singură umbrelă pentru europeni librăriile de pe Peacock, Paramount+, Showtime, Nickelodeon, Sky, Dreamworks, Universal și, evident, Paramount.

Practic, serviciul va oferi în exclusivitate premiere de la Hollywood și o serie importantă de seriale. Pe de altă parte, SkyShowtime va include producții pe care, la ora actuală, le găsești pe HBO Max în România. Va fi interesant de văzut dacă acestea vor dispărea de pe unul dintre cele mai îndrăgite servicii de streaming de la noi, forțându-te să mai plătești un abonament dacă vrei să vezi Good Fight, Billions, Shameless sau Weeds.

Chiar dacă nu știm cât va costa accesul la SkyShowtime, ne putem aștepta la o valoare între 8 și 10 euro. Punctual, acesta este un joint-venture al Comcast – compania mamă a NBCUniversal și Sky, respectiv Paramount Global. SkyShowtime va fi lansat în Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia pe 20 septembrie, înainte de a se extinde în Olanda, în cursul acestui an, în trimestrul al patrulea. SkyShowtime își va continua extinderea în Spania, Portugalia, Andorra și Europa Centrală și de Est (Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, Slovacia și Slovenia) în lunile următoare.

Printre filmele pe care le vei putea vedea doar pe SkyShowtime, se numără Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Ambulance și The Bad Guys. La acestea se adaugă serialele Halo, Yellowstone, The Offer și Star Trek: Strange New Worlds de pe Paramount+, respectiv SHOWTIME® originals Yellowjackets, Dexter: New Blood, Super Pumped: The Battle for Uber și The First Lady.

„Este timpul pentru SkyShowtime — următorul serviciu de streaming care va cuceri Europa. La doar câteva luni după ce a primit aprobarea completă de reglementare, SkyShowtime se va lansa oficial pe 20 septembrie 2022. Clienții noștri au acces exclusiv la cele mai recente seriale și premiere de filme de la studiourile noastre emblematice și de renume mondial. Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim mai multe detalii despre datele de lansare pentru celelalte piețe și să aducem SkyShowtime în casele publicului din Europa.”, a declarat Monty Sarhan, CEO-ul SkyShowtime.