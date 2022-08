Beverly Hills Cop se întoarce într-o nouă formulă: unde îl vei putea vedea

Continuarea mult așteptată a francizei de comedie clasică se pare că va veni cu Taylour Paige și Joseph Gordon-Levitt „la pachet”.

Se pare că actorii i s-au alăturat lui Eddie Murphy în noul film intitulat Beverly Hills Cop: Axel Foley, pe care îl vei putea vedea pe Netflix. Producția sequelului este în curs de desfășurare, sub regia lui Mark Molloy. Murphy s-a întors în rolul lui Axel Foley și va produce împreună cu Jerry Bruckheimer și Chad Oman.

Franciza s-a mutat de la Paramount la Netflix în iarna anului 2019 și urmărește aventurile polițistului menționat anterior, care a apărut pentru prima dată pe ecran în 1984. Filmul a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale anului și a consolidat statutul lui Murphy ca star de cinema. A fost urmat de două continuari, respectiv în 1987 și în 1994.

Gordon-Levitt, „pe cai mari”

În ultima perioadă, Gordon-Levitt a fost ocupat cu filmul nominalizat la Oscar, The Trial of the Chicago 7, iar în ultimul an a lucrat atât pentru TV, cât și pentru marele ecran, începând cu serialul Showtime Super Pumped, unde a jucat rolul fondatorului Uber, Travis Kalanick.

În continuare, el va da vocea lui Jiminy Cricket în Pinocchio de la Disney. De asemenea, a încheiat recent producția dramei Providence, alături de Lily James.

În urma rolului ei de succes în filmul A24 Zola, Paige a devenit și ea una dintre vedetele cele mai râvnite de creatori, așadar nu este de mirare că a fost aleasă în distribuția acestui sequel.

În mod evident, rămâne de văzut dacă noul film în care îi putem vedea pe cei trei mari actori va reuși să readucă spiritul Beverly Hills Cop de odinioară. Trebuie menționat că, pentru a funcționa, orice continuare trebuie să respecte rețeta veche, să vină cu ceva nou și, cumva, să facă melanjul perfect dintre nou și vechi, ceea ce nu este deloc o treabă prea ușoară.