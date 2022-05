Ce vei putea vedea, de acum, pe Apple Music: Harry Styles, primul pe listă

Apple Music aduce îmbunătățiri și, de acum, vei putea experimenta mai multe aici. Harry Styles va fi primul artist pe care, efectiv, îl vei putea vedea în cadrul serviciului.

Mai exact, Apple Music va începe să transmită în direct câteva concerte ale unor artiști importanți, în această săptămână, ca parte a unei noi serii.

Apple Music Live începe cu o transmisiune în direct a unui concert susținut de Harry Styles, pe care abonații din 167 de țări o vor putea viziona fără costuri suplimentare, în data de 20 mai. Concertul va avea loc la UBS Arena din Long Island, New York și reprezintă un eveniment de lansare al celui mai nou album, Harry’s House, care apare în aceeași zi.

Mai mult, tot acolo vei putea vedea un interviu cu Styles despre realizarea albumului, un link pentru ca utilizatorii să adauge în prealabil, Harry’s House, în biblioteca lor și o grămadă de liste de redare axate pe activitatea interpretului.

Apple Music și Harry Styles se ajută reciproc

Aceasta pare o modalitate inteligentă pentru ca artiștii să-și promoveze noile lansări și de a oferi oamenilor o idee despre cum sunt spectacolele lor live. De asemenea, ar putea funcționa și invers: fanii lui Harry Styles ar putea decide să-și facă un abonament pe Apple Music.

Concertul lui Styles, intitulat „One Night Only in New York”, va fi disponibil live vineri, la 21:00 ET. Pentru ca oamenii din alte părți ale lumii să poată urmări spectacolul la o oră rezonabilă, vor exista streamuri bis pe 22 mai la prânz, dar și pe 26 mai.

De altfel, câteva alte platforme au transmis emisiuni live pentru fani. YouTube a difuzat de la Coachella în ultimii ani, iar Hulu tocmai a încheiat o înțelegere pentru a difuza festivalurile de muzică Lollapalooza, Bonnaroo și Austin City Limits, anul acesta și anul viitor. În plus, Amazon Music a inclus fluxurile Twitch ale unor artiști.