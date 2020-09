Cum a slăbit Adele 50 de kilograme. S-a aflat marele secret. Cântăreața arată impecabil în prezent

În prima ei postare pe Instagram din 2020, Adele și-a sărbătorit cea de-a 32-a aniversare, care a fost pe 5 mai, dacă nu știați. Mulțumind lucrătorilor esențiali de pe fronturile pandemiei coronavirusului, vedeta a șocat prin apariție

Cum a slăbit Adele 50 de kilograme

Cântăreața, în poza publicată pe Instagram, a purtat o rochie neagră, cu mâneci zburlite și tocuri asortate, dar silueta ei arăta vizibil diferită. Deși credem că Adele a arătat întotdeauna uimitor, este evident că a slăbit mult în ultimele luni.

Nimeni nu știe de ce este acest lucru, deoarece Adele nu a comentat în mod public greutatea ei .. Așa că vom spune chiar aici și acum că sperăm că Adele este sănătoasă și lucrează cu profesioniști pentru a realiza o dietă și o rutină de fitness care o face să se simtă cât mai bine.

Fanii au început să observe o schimbare a aspectului Adelei în jurul lunii octombrie 2019, când a postat un Instagram kissy face cu o legendă care includea expresia „Plângeam, dar acum transpir”, insinuând că lucrează mai regulat. De asemenea, se știa că Adele și fostul ei soț Simon Konecki s-au despărțit la începutul acelui an, în aprilie. Au fost căsătoriți timp de doi ani și împărtășesc un fiu de 7 ani, Angelo Adkins.

Apoi, în decembrie, Adele a postat un Instagram alb-negru la o petrecere , pozând cu cineva îmbrăcat în Grinch. În acea perioadă, un fan în vârstă de 19 ani le-a spus oamenilor că a văzut-o pe Adele mâncând cu Harry Styles. Fanul a povestit o conversație pe care a avut-o cu Adele către People:

„A spus că a pierdut ceva de genul 100 de lire sterline și că este o experiență pozitivă atât de nebună. Părea atât de fericită și părea uimitoare. Părea foarte încrezătoare. ”, spune fana vedetei.

Cântăreața arată impecabil în prezent

Dar cea mai recentă poză de pe Instagram a artistei este cel mai clar semnal de până acum că a suferit o transformare semnificativă. Iată ce am pus împreună despre dieta și obiceiurile sale de fitness până acum:

Adele face exerciții de trei ori pe săptămână, potrivit unei surse care a vorbit cu Us Weekly în iulie 2019. „Adelei nu i-a păsat niciodată și nu i-a plăcut să se antreneze”, a spus sursa. Dar a devenit o parte din rutina ei normală și a alternat între antrenamentele încrucișate și Pilates. „Face sesiuni de 60 de minute care includ cardio, antrenament de circuit și Pilates … A găsit o rutină care funcționează pentru ea și se bucură mai mult de ea„.

Într-un interviu din 2016 cu Vogue, cântăreața a spus că se străduiește să se mențină în formă pentru spectacolele sale, ceea ce a dus la pierderea în greutate. „Încercam să obțin niște rezistență pentru turneul meu, așa că am slăbit puțin. Acum mă încadrez în haine normale, de pe raft – ceea ce este o problemă foarte mare pentru mine!” , spunea vedeta.

În ianuarie, People a raportat că Adele a urmat o dietă „strictă”. „Pierderea ei în greutate s-a întâmplat pentru că a redus consumul de alcool și mănâncă mai multe alimente reale. Dar acum își iubește și transformarea fizică. Este mai încrezătoare, se îmbracă diferit și pare mai fericită în general.”, a spus o sursă.

Multe reviste au susținut că vedeta urmează dieta Sirtfood, dar cântăreața nu a confirmat niciodată că este așa. Adele este legată de dietă din 2016, iar antrenorul său personal Pete Geracimo este un fan al acesteia, potrivit People.

Dieta Sirtfood se bazează pe o carte a lui Aidan Goggins și Glen Matten și se concentrează pe consumul de sirtfoods, un grup de „produse minunate” care includ opțiuni bogate în nutrienți, cum ar fi cacao, kale, căpșuni și cafea. Site-ul dietei susține că anumite alimente activează sirtuinele, un tip de proteină care se găsește în plante care protejează celulele împotriva inflamației, pentru a vă revigora metabolismul și a inversa îmbătrânirea.

Deși unii ar putea specula că pierderea în greutate recentă a artistei se datorează problemelor sale personale, Us Weekly spune că are mai mult de-a face cu a fi cea mai bună mamă care poate fi. „Își dorește cu adevărat să fie sănătoasă și să dea un exemplu bun fiului ei. Este mai concentrată pe beneficiile asupra sănătății decât pierderea în greutate.”, a spus sursa pentru Us Weekly.

Și din moment ce vedeta intenționează să lanseze muzică nouă anul acesta, o sursă le-a spus oamenilor că se simte fericită și entuziasmată de viitor, și că este o femeie nouă, cu același mare simț al umorului.