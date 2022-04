Ce se întâmplă la granița Ucrainei. Imaginile din satelit arată mișcările trupelor ruse

Noi imagini din satelit arată cum Rusia își grupează trupele și echipamentele în cel puțin locuri de la granița cu Ucraina. Este vorba despre regiunile Belgorod și Voronej, peste graniță de Harkov, și zona orașului Matveev Kurgan, din sud, aproape de granița cu regiunea Donețk. Forțele lui Vladimir Putin pregătesc o nouă ofensivă și în interiorul Ucrainei, către est și sud-est spre Donbas și orașele de la Marea Neagră. Mai multe detalii, în continuare.

Rusia își adună trupele și în interiorul Ucrainei, pe care a invadat-o pe 24 februarie, în pregătirea ofensivei către est și sud-est spre Donbas și orașele de la Marea Neagră. De acolo, trupele ruse pot avansa înspre est sau sud-est, în încercarea de a încercui un contingent de forțe terestre ucrainene.

În cazul în care orașul asediat Mariupol, unde se duc ultimele bătălii, va cădea, rușii ar putea continua ofensiva spre nord, având ca țintă încercuirea trupelor ucrainene. De precizat însă că acolo sunt plasate unele dintre cele mai experimentate și mai bine echipate unități ucrainene, care sunt și bine ancorate în poziții cheie.

#Satellite imagery reveals Russian forces continue moving into eastern #Ukraine. Military deployments were observed along the 14k-34 highway and the corridor that leads from Soloti and Valuyki in western Russia towards the border with Ukraine. Imagery is from April 11, 2022. pic.twitter.com/6wq5CKyiWf

— Maxar Technologies (@Maxar) April 12, 2022