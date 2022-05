Ce se întâmplă cu roaming-ul de la 1 iulie: trebuie să știi dacă ai planuri de vacanță în străinătate

Clienții Orange au fost anunțați prin SMS că limita de internet disponibil în roaming SEE crește de la 1 iulie. De asemenea, vor scădea tarifele pentru încălcarea politicii de utilizare rezonabilă.

Astfel, crește limita pentru internetul pe care îl vom putea folosi înroaming SEE de la 1 iulie, conform operatorului Orange. Ca referință, noile tarife sunt în concordanță cu noul Regulament de Roaming European.

Așadar, limita de internet disponibil în roaming SEE fără cost suplimentar crește, iar tariful pentru consumul suplimentar scade de la 2,9 euro/GB la 2,38 euro/GB (TVA inclus). În acest sens, vor fi reduse și tarifele pentru încălcarea politicii de utilizare rezonabilă: 0,026/min pentru apeluri către SEE, 0,0065/min pentru apel primit, 0,0047/SMS și 0,00238/MB.

Deja de câțiva ani, a devenit foarte ieftin accesul la internet pe smartphone atunci când te deplasezi în afara României, în Uniunea Europeană. De la 1 ianuarie 2022, tarifele au scăzut și mai mult, iar obligativitatea pe marginea acestui subiect există și pentru operatorii de telefonie din România.

Cei de la Vodafone au fost primii care au emis un comunicat pe marginea acestui subiect anul trecut și au început să trimită mesajele clienților pe marginea reducerii tarifelor pentru internet în roaming.

”Salut! Începând cu 1 ianuarie 2022, tariful de roaming pentru traficul de internet suplimentar în roaming SEE, scade de la 0.0036/MB la 0.003/MB (TVA inclus), conform reglementărilor europene. De asemenea, va crește și volumul de date disponibil fără cost suplimentar în roaming SEE inclus în abonamentul tău. Din ianuarie 2022 poți verifica volumul de date disponibil in roaming SEE la *123# și în My Vodafone. Pentru mai multe informații cu privire la condițiile de utilizare rezonabilă in roaming acceseaza www.vodafone.ro/roaming/”.