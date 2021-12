S-a dat legea, scad tarifele la internet, din nou: ce se întâmplă cu facturile românilor în roaming

Deja de câțiva ani, a devenit foarte ieftin accesul la internet pe smartphone atunci când te deplasezi în afara României, în Uniunea Europeană. De la 1 ianuarie 2022, tarifele vor scădea și mai mult, iar obligativitatea pe marginea acestui subiect există și pentru operatorii de telefonie din România.

Momentan, cei de la Vodafone au fost primii care au emis un comunicat pe marginea acestui subiect și au început să trimită mesajele clienților pe marginea reducerii tarifelor pentru internet în roaming. Deși este foarte probabil ca și alți operatorii care activează în țara noastră să emită notificări similare, Vodafone mi-a trimis următorul mesaj.

”Salut! Începând cu 1 ianuarie 2022, tariful de roaming pentru traficul de internet suplimentar în roaming SEE, scade de la 0.0036/MB la 0.003/MB (TVA inclus), conform reglementărilor europene. De asemenea, va crește și volumul de date disponibil fără cost suplimentar în roaming SEE inclus în abonamentul tău. Din ianuarie 2022 poți verifica volumul de date disponibil in roaming SEE la *123# și în My Vodafone. Pentru mai multe informații cu privire la condițiile de utilizare rezonabilă in roaming acceseaza www.vodafone.ro/roaming/”

Roam like home, programul european pentru internet ieftin în UE

Deși practica este un efort lăudabil din partea autorităților și reprezintă un beneficiu important pentru clienți, este important totuși să fii atent la cât internet consumi. Nu de alta, dar există o limită a ”traficului rezonabil” care variază de la un operator la altul și care s-ar putea reflecta în costuri suplimentare. Important este însă că aceste beneficii nu sunt totuși limitate la cei care sunt pe abonament, ci și pe cartelă preplătită.

Toate particularitățile anunțate de Vodafone România sunt valabile în SEE sau Spațiul Economic European. Acesta este format atât din țările membre UE, dar și Norvegia, Islanda și Liechtenstein. În mod regretabil, de la 1 ianuarie 2021, lista nu mai include Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, nici Gibraltar.