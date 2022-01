Ce să faci, ca să nu rămâi fără curent electric: cum stă treaba cu puterea aprobată

Pe piața energetică din România a apărut un nou fenomen. Acela al oamenilor care se trezesc cu notificări de la companiile de energie, prin care sunt înștiințați că pot fi deconectați de la rețea, pentru că au depășit puterea de consum aprobată. Dacă te vei afla într-o astfel de situație și tu, trebuie să știi care-ți sunt drepturile și obligațiile, dar și cum să acționezi, pas cu pas, pentru a nu rămâne fără curent electric în locuință, mai ales acum, pe timp de iarnă.

Pentru început, trebuie punctat faptul că această măsură pe care o iau companiile din energie are ca scop prevenirea suprasolicitării rețelei, mai ales în zonele aglomerate, cu mulți consumatori. Se poate ajunge, în cazuri extreme, chiar și la incendii, avertizează specialiștii în energie.

Acesta este motivul pentru care companiile furnizoare acționează în acest fel, atunci când un consumator depășește sistematic puterea de consum aprobată prin contractul încheiat.

Ce trebuie să știi, concret

De asemenea, conform explicațiilor economica.net, trebuie să știi că „puterea absorbită la un moment nu are legătură cu energia consumată și facturată la sfârșit de lună, ci cu consumul instantaneu, mai exact câte aparate care consumă energie avem în funcțiune în același timp. Prin urmare, în anumite momente, consumul instantaneu al clienților poate depăși puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare și, dacă au contor inteligent, există posibilitatea ca acesta să sesizeze depășirea și să întrerupă pentru moment alimentarea cu energie electrică. Deci, în cazul în care socotiți să vă puteți descurca daca va limitați uneori consumul (mai scoateți câte ceva din priză atunci când folosiți alți consumatori mari), ați văzut mai sus că există soluții simple și la îndemâna dvs. să se reia alimentarea cu energie”.

În cazul în care soluția de mai sus nu poate fi aplicată, mai rămâne în picioare varianta solicitării unui spor de putere.

Pentru a realiza acest lucru, primul pas constă în depunerea unei cereri pe site-ul operatorului de distribuție (se poate și pe cel al furnizorului).

Trebuie să știi că acest serviciu este contra cost. Este vorba despre ” 55 de lei plus TVA, suma care asigură creșterea puterii până la maximum 30 kW (mai mult decât suficient pentru orice loc de consum casnic) în baza unei facturi care vă va fi emisă. După primirea noului aviz de racordare, solicitați încheierea unui nou contract de racordare. După semnarea acestuia, distribuitorul vă va emite factura pentru verificarea dosarului și punerea sub tensiune, de 80 de lei plus TVA”, conform sursei citate.