Ce modele de iPhone au încărcare wireless: cum le recunoști, la ce ajută

Încă din 2017, cei de la Apple au introdus încărcarea wireless pe aproape toate telefoanele din portofoliu. Cei mai mulți utilizatori uită însă de acest aspect pentru că gigantul din Cupertino nu-ți oferă niciun fel de încărcător în pachet cu telefonul, iar în cazul unei eventuale achiziții, de obicei, se optează pentru varianta cu fir, mai rapidă.

Încărcarea wireless, fără fir, pentru iPhone reprezintă un atu foarte important. Deși este un pic mai lentă decât încărcarea realizată printr-un cablu USB, dar nu de fiecare dată, aceasta este universală. Practic, dacă mergi în vizită la un prieten care are Samsung, îți poți încărca telefonul wireless la încărcătorul lui, chiar dacă mufele de încărcare la telefoanele voastre sunt diferite.

În plus, mufa tradițională de încărcare la telefon se mai defectează în timp. Adună scame, praf și alte mizerii, iar la scurt timp după, încetează să mai funcționeze ca în prima zi. Trebuie să scoți și să bagi cablul de încărcare de zece ori până să facă în mod corect contact. Din fericire, încărcarea wireless nu are astfel de probleme. Singurul eventual impediment în cazul încărcării fără fir poate fi husa de protecție. Dacă știi că telefonul tău are această funcție, dar refuză să se încarce, îndepărtează-i husa pe perioada procesului de încărcare.

Ce iPhone se încarcă wireless, fără fir

Ca o regulă simplă de reținut, se încarcă wireless orice iPhone cu spatele din sticlă, nu din metal. Metalul interferează cu undele electromagnetice. Din acest motiv, cei care au huse metalice la telefon nu-și pot încărca iPhone-ul wireless. Husele groase reprezintă de asemenea o potențială problemă. În ceea ce privește încărcătoarele compatibile, chiar dacă variază viteza de încărcare, aproape orice încărcător wireless îți încarcă iPhone-ul. Important este să fie certificat Qi, să aibă această siglă pe spate, indiferent dacă este produs de Samsung, Apple, Xiaomi sau orice alt producător obscur din China.