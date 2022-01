Anul 2022 poate fi anul așteptat de toți fanii Apple: ce am putea vedea lansat

Anul 2022 poate fi anul în care vom vedea schimbări masive în design-ul Apple.

În cea mai recentă ediție a buletinului său informativ Power On, Mark Gurman de la Bloomberg și-a reiterat așteptările pentru noile produse Apple în 2022, inclusiv seria iPhone 14, un MacBook Air reproiectat cu un cip M2, un iPad Pro cu încărcare wireless și multe altele.

Gurman a spus că cel puțin unele modele de iPhone 14 care vor fi lansate la sfârșitul acestui an vor avea un design schimbat în ceea ce privește bretonul, așa cum am auzit de la alte surse precum analistul Ming-Chi Kuo. Un design cu perforare se referă la un afișaj cu doar o mică decupare circulară pentru camera frontală, așa cum se vede pe unele smartphone-uri Samsung. Acest design ar duce la eliminarea crestăturii, iar sistemul Face ID ar fi probabil mutat sub afișaj.

Apple plănuiește un MacBook Air reproiectat, alimentat de un nou cip M2, care va fi „marginabil mai rapid” decât cip-ul M1, potrivit lui Gurman. El se așteaptă ca cipul M2 să aibă un procesor cu 8 nuclee, precum cipul M1, cu un GPU cu 9 sau 10 nuclee, ceea ce ar fi un upgrade față de opțiunile GPU cu 7 sau 8 nuclee pentru actualul MacBook Air.

Apple are toate resursele să lanseze dispozitivele acestea

De asemenea, este așteptat să fie lansată și o versiune mai mică a desktopului Mac Pro, cu un procesor de până la 40 de nuclee și un GPU de 128 de nuclee, împreună cu un nou Mac mini și un nou iMac mai mare. 2022 ar trebui să fie anul în care Apple își finalizează tranziția de la procesoarele Intel la propriile cipuri personalizate pentru Mac-uri, deoarece Apple a spus că schimbarea va dura aproximativ doi ani pentru a fi finalizată când și-a anunțat planurile pentru prima dată în iunie 2020.

Una dintre cele mai mari lansări de produse Apple din 2022 ar fi setul cu cască AR/VR, despre care Gurman a spus că ar putea fi anunțat la WWDC 2022, dar a avertizat că perioada de lansare a produsului a fost amânată înainte.

De asemenea, Apple intenționează să lanseze un nou iPhone SE cu 5G, un iPad Pro cu suport de încărcare wireless, o versiune robustă a Apple Watch și multe altele în 2022, potrivit lui Gurman.