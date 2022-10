Ce le promit ucrainenii soldaților ruși care își depun armele: „Ați fost înșelați și trădați de Kremlin”

Ministrul ucrainean al apărării, Oleksiy Reznikov, a cerut vineri trupelor rusești să depună armele, promițându-le „viață și siguranță”. El le-a spus că au fost mințiți și trădați de Kremlin și le-a cerut să renunțe la luptă.

Mesajul în rusă al ministrului ucrainean al Apărării

Ministrul ucrainean al apărării, Oleksiy Reznikov, le-a spus soldaților ruși, în limba lor, că încă își mai pot salva țara de la tragedie, cerându-le să se predea și garantându-le viața și siguranța.

„Încă mai puteți salva Rusia de la tragedie și armata rusă de la umilință”, a declarat Reznikov în limba rusă într-o înregistrare video adresată trupelor ruse. „Garantăm viața, siguranța și justiția pentru toți cei care refuză să lupte imediat. Și vom asigura un tribunal pentru cei care au dat ordine criminale”, a promis el. „Ați fost înșelați și trădați” de Kremlin, a mai spus Reznikov.

Acesta le-a mai spus soldaților că este mai ușor pentru autoritățile ruse să mintă că au murit eroic în luptă.

„Este mai ușor pentru ei să vă spună că ați murit eroic în lupta împotriva hoardelor imaginare ale NATO. Este adevărat că țările NATO ne aprovizionează cu arme. Dar soldații ucraineni sunt cei care vă bat cu aceste arme”, a declarat Reznikov.

Reznikov a mai spus că „soldații ucraineni nu au nevoie de pământurile rusești, avem destule ale noastre. Și le luăm pe toate înapoi”.

Contraofensiva ucraineană, un succes

Trupele ucrainene au condus contraofensive în sudul și estul țării în ultimele săptămâni, recuperând mari porțiuni mari de teritoriu.

Armata ucraineană se poate aștepta la represalii rapide din partea forțelor rusești în urma succesului contraofensivei sale, potrivit unui expert.

Armata ucraineană a înaintat împotriva ocupanților ruși pe două fronturi, în estul țării și în regiunea sudică Kherson. La începutul acestei săptămâni, un canal pro-rusesc de pe Telegram a realizat o hartă care arată că Ucraina a recucerit un teren semnificativ de la Rusia în Herson în doar câteva ore.

O altă hartă, realizată de think tank-ul Institute for the Study of War și de AEI’s Critical Threats Project, a arătat cum Ucraina și-a presat avantajul după ce a cucerit orașul-cheie din estul țării, Lyman.