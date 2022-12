Ce caută oamenii pe Google în 2022: Wordle, Regina Elisabeta, Ucraina, Cupa Mondială, iPhone 14

Scriam recent aici ce caută românii pe Google anul acesta. Acum să vedem ce caută oamenii din lumea întreagă pe motorul de căutare. Anul Google în căutare 2022 a fost dominat de Wordle, Ucraina și o Cupă Mondială de cricket.

Decesul Reginei Elisabeta a fost, de asemenea, unul dintre subiectele de top din știrile din acest an.

Wordle s-a clasat pe primul loc în Anul Căutării Google pentru 2022, depășind chiar și cele mai mari evenimente din lume din ultimele câteva luni. Căutările pentru jocul de cuvinte din cinci litere au atins apogeul la scurt timp după ce a fost achiziționat de The New York Times în februarie, poate atunci când oamenii au fost nevoiți să caute noua adresă a jocului sau când cei care nu au auzit de el până acum au vrut să vadă despre ce e toată agitația.

Al doilea termen cel mai căutat pentru 2022 este „India vs. Anglia”, care se referă la confruntarea țărilor la Cupa Mondială de Cricket. Ucraina ocupă locul al treilea în lista generală a căutărilor în tendințe, precum și în topul subiectelor de știri în tendințe din acest an. Majoritatea oamenilor care au cercetat războiul din Ucraina au căutat bloguri live pentru a afla cele mai recente evenimente și pentru informații despre victime, refugiați, donații și conflicte armate.

„Regina Elisabeta” s-a clasat pe locul patru pentru 2022, Marea Britanie și fostele colonii britanice fiind responsabile pentru majoritatea căutărilor după ce regina a murit în septembrie. Al cincilea cel mai popular termen de căutare este un alt joc de la Cupa Mondială de Cricket, de data aceasta între India și Arabia Saudită, urmat de și mai multe meciuri de cricket și iPhone 14.

Ce au căutat oamenii din întreaga lume pe Google, în 2022

COVID-19 nu mai este în fruntea gândurilor oamenilor, pe baza listei din acest an: Monkeypox și Roe v. Wade au fost cele mai căutate subiecte legate de sănătate. Unele dintre celelalte intrări din lista de știri în tendințe sunt destul de serioase, în special „Texas school shooting” și Uraganul Ian.

Când vine vorba de cei mai căutați oameni ai anului, utilizatorii păreau să fie deosebit de curioși de evenimentele celebrităților. Johnny Depp a ocupat fruntea listei din acest an, urmat de Will Smith și Amber Heard. Vladimir Putin a ajuns și el în primele cinci. Anna Sorokin și Simon Leviev, ale căror nume au explodat pe internet după ce au apărut Inventing Anna and Tinder Swindler, au fost și ei printre cei mai căutați oameni.

Thor: Love and Thunder a ocupat primul loc pe lista celor mai căutate filme, dar Google a spus că „cum să devii pilot de luptă” a devenit tendință, datorită lansării filmului Top Gun: Maverick. Gigantul tehnologic a lansat, de asemenea, căutările de imagini de top folosind Lens și căutările de melodii de top făcute, fredonând o melodie. Pisicile domestice cu păr scurt și filodendronul par să fie curiozitatea majorității oamenilor în acest an, pentru cei care se întreabă.

Palatul Buckingham a fost cel mai important reper cultural al anului 2022, pe baza căutărilor Google Maps, în timp ce instalația interactivă Dark Matter din Berlin a fost cea mai importantă expoziție. Anul acesta, Google a lansat, de asemenea, un hub local care poate arăta tendințe interesante de căutare în SUA – New York City, de exemplu, a avut „creveții mantis curcubeu” ca animal de top.

Puteți vedea întregul an Google în căutare pentru 2022 chiar aici.