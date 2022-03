Ce a spus Putin despre războiul din Ucraina în cadrul Consiliului de Securitate al Rusiei

Conflictul din Ucraina a fost din nou abordat de președintele rus, Vladimir Putin, în Consiliul de Securitate al Rusiei. Liderul de la Kremlin a vorbit, totodată, și despre repercusiunile internaţionale ale războiului. Spre deosebire de alte reuniuni din cadrul Consiliului, de această dată nu au fost transmise imagini. Mai multe detalii, în rândurile de mai jos.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a abordat, din nou, vineri, în Consiliul de Securitate al Rusiei războiul din Ucraina și repercusiunile sale internaţionale, a anunţat Kremlinul pe website-ul său, transmite Reuters. De această dată nu au fost transmise poze, așa cum se obișnuia la alte reuniuni din cadrul Consiliului.

Tot astăzi, liderul de la Kremlin i-a transmis cancelarului german Olaf Scholz, într-o discuție la telefon, că atacuri ucrainene cu rachete au vizat zone rezidenţiale din oraşele Doneţk şi Makivka şi că „aceste crime de război au fost ignorate de Occident“.

Aceste afirmații vin după ce însuși Putin a fost catalogat de omologul său american Joe Biden drept „criminal de război“, pentru victimele rezultate în urma invaziei în Ucraina.

Kremlinul a criticat afirmațiile, denunţând prompt „o retorică inacceptabilă şi de neiertat“ din partea lui Biden (mai multe detalii AICI).

