Câți români câștigă peste 2000 de euro pe lună, net: acesta este vârful piramidei salariilor din România. Ce fac oamenii cu banii

România este recunoscută în Europa mai ales pentru nivelul de sărăcie, numărul celor care trăiesc din salariul minim pe economie – aproximativ 1,5 milioane și numărul pensionarilor care, în condițiile actuale, strâng bani un an de zile pentru a-și plăti facturile la energie. Pe de altă parte, însă, tot în România, există salarii de mii de euro.

În cazul în care ai mai auzit în filme conceptul de cei 1% din populație care câștigă câți toți ceilalți 99%, merită să știi că există și în România, dar la noi vorbim de 1,4%. Acesta este procentul românilor care se bucură de o leafă lunară netă, pe contract de muncă, de peste 2000 de euro pe lună. Practic, vorbim de aproximativ 70.000 de persoane, dintr-un total de 5 milioane de salariați activi în țara noastră.

Cine câștigă peste 2000 de euro, ce fac românii privilegiați cu banii

”Dacă în categoria salariaţilor cu salarii de 2.000- 3.500 de euro net, middle management e primul prag unde se poate avea managementul unei echipe, la senior management, în categoria 3.500 – 6.000 de euro net, managementul unei echipe este obligatoriu şi vorbim de echipe cuprinse între 5 şi 200 de oameni.”, a explicat Luminiţa Potorac-Roman – founder & managing director în cadrul Hatwit IMSA România pentru ZF.ro.

Dacă te întrebi cum arată viața atunci când câștigi peste 2000 de euro net pe lună, particularitățile sunt destul de clare. Acești români au câte două vacanțe mari în străinătate pe an, plus 4-5 city-break-uri. De cele mai multe ori, locuiesc în ansamblu rezidențiale noi, iar brunch-ul în oraș în weekend, iar când nu au timp să mănânce în oraș, apelează la platforme de food delivery.

De cele mai multe ori, ocupă posturi de manageri sau specialiști seniori în multinaționale, folosesc Uber/Bolt ca mijloc de transport și, cu siguranță, cunosc cel puțin o limbă străină. Ei sunt principalii utilizatori ai serviciilor medicale private și sunt reprezentați în piața muncii de aproximativ 70.000 de salariați. Vorbim de manageri sau experți foarte buni într-un anumit domeniu, oameni ce reprezintă doar 1,4% din piața muncii autohtonă.

„Am ajuns la un salariu de aproximativ 2.500 euro net lunar după 13 ani de experienţă. Timp de peste 5 ani, am făcut şi freelancing în paralel pentru a-mi susţine un stil de viaţă confortabil. Între timp, am ajuns să câştig mai bine şi am renunţat la jobul part-time, dar sunt şi mai organizată financiar: am economii, am un buget lunar după care mă ghidez şi mă gândesc serios să investesc la bursă o parte din venituri. Evident, stilul de viaţă este mai costisitor acum, cele mai mari cheltuieli merg înspre chirie, călătorii, îngrijire personală şi mâncare (comand prin aplicaţii de food delivery şi gătesc în aceeaşi măsură). Anul acesta am fost doar în Thailanda, Spania şi Italia, dar au fost ani în care reuşeam să am vacanţe şi city-breakuri în 5-6 ţări“, spune Maria, 34 de ani, manager într-o multinaţională din Bucureşti.