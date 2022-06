Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o vacanță în Grecia: românii nu renunță la vacanțe

Prețurile au crescut, însă românii vor să meargă în vacanță în Grecia în continuare. Dacă vrei să nu ai surprize financiare, trebuie să îți calculezi bugetul dinainte.

Un exemplu citat de Ziare.com este un român care vrea să meargă cu familia în vacanță pe insula Thassos: „Suntem o familie cu doi copii, 6 și 9 ani și aș vrea să știu cam de câți bani ai nevoie pentru 7 zile în Thasos de cheltuială? Este prima oară când vrem să mergem în Grecia”, a scris acesta pe Forum Thassos.

Răspunsurile au fost în felul următor: „Fără fițe, 100 € pe zi 2 persoane”, „În afară de cazare, feribot, taxe de drum și carburant, aveți nevoie de minim 900-1000 euro de cheltuială, dar trebuie să vă limitați la multe. Un buget decent ar fi 1200-1500 euro”.

Pe de altă parte, la polul opus, au existat și răspunsuri de genul- „Depinde de fiecare ce alimentație are, cât, ce, cum. Noi (2 adulți) și să ne străduim, nu ajungeam la 50 €/zi cu mâncarea amândoi. Dar noi nu consumăm alcool, sucuri, cantități industriale în repetate rânduri. Micul dejun fiind un fruct, prânzul un platou „de 2 persoane” (era de 4) cu diverse (fructe de mare/carne/gyros), iar cina câte 4 baclavale de fiecare 35 €”.

Ca referință, în luna iunie pentru cazare, prețurile sunt undeva la 105 euro/noapte (mic dejun inclus). Pe plajă, prețurile sunt în felul următor: o bere draft – 5 euro, un frappe 4,5 euro, frappe cu gheață 6 euro, Cola 3 euro, apă 3 euro, înghețată 2-3 euro, smoothie 5-6 euro, cafea 3-4 euro. Iar pentru prânz/cină, aproximativ 55-70 euro pentru 4 persoane (o băutură + un fel de mâncare).

“Am plătit 100 euro per noapte de cazare apartament cu 2 dormitoare plus living. Aproximativ 150 euro am cheltuit per zi. 2 copii mici, 3 ani respectiv 10 luni”, mai scrie un internaut pe forumul respectiv.