Ce planuri are BNR pentru criza fără precedent de scumpiri și cum plănuiește să intervină pe piață

Banca Națională a României (BNR), prin vocea lui Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al instituției, transmite că procesul de creștere al dobânzilor trebuie să continue. Oficialul face referire la evoluțiile nefavorabile de pe piețele de energie, care influențează negativ prețurile pe care le suportăm cu toții, când consumăm orice bun sau serviciu.

Oficialul BNR spune că instituția încearcă să domolească transmiterea preţurilor mari la energie în restul preţurilor, în inflaţia de bază.

„Şi acesta este inflaţia pe care noi spunem că o putem controla destul de rezonabil şi această inflaţie căutăm să o influenţăm crescând dobânzile. Anul trecut exista subiectul de ce nu reduceţi dobânzile mai mult, de ce nu le faceţi zero sau negative. Nu a fost un subiect serios şi am făcut foarte bine că nu am făcut asta. Acum există celălalt subiect, de ce nu le creşteţi mai mult să luptaţi cu inflaţia. Păi cum spuneam. Am afecta foarte puternic economia, am putea crea recesiune. Asta vrem?”, a mai punctat oficialul Băncii Naționale.