Criza energetică din România se vede în prețurile la alimente, iar dezastrul este abia la început

În cazul în care credeai că prețurile la carburant, energie electrică și gaze naturale nu vor avea repercusiuni asupra tuturor alimentelor și serviciilor pe care le plătești, te-ai înșelat amarnic.

La momentul de față, în solarii, se cultivă o serie de legume cu ajutorul energiei electrice sau gazelor naturale. Când acelea vor ajunge pe tarabele din piețe sau în magazine, prețurile vor reflecta scumpirile pe care le vedem cu toții pe facturile de la utilități. Conform estimărilor producătorilor, sunt șanse mari ca un kilogram de roșii românești să sară până la 30 de lei, în timp ce unul de castraveți se va vinde cu 8 lie. Ridichile vor fi ceva mai ieftine, dar semnificativ mai scumpe comparativ cu anii trecuți, 6 lei, conform datelor obținute de Digi 24.

Agricultorii, cei mai loviți de scumpirea energiei

Cheltuielile agricultorilor și fermierilor au explodat pe final de 2021 și început de 2022, mai ales din cauza facturilor la utilități. Nu ajută nici creșterea prețurilor la lemne de foc, în cazul celor care se încălzesc sau încălzesc sere cu orice fel de combustibil. Problema este că roșiile, castraveți, salata verde și varza, toate se vor scumpi începând cu aprilie, când ar trebui să ajungă în piețe. Singura variabilă este cât de mare va fi scumpirea.

Petrică Bolocan locuiește la 30 de kilometri de București, în comuna Colibași din județul Giurgiu. În această perioadă, nu prea are timp de odihnă. El a semănat răsadurile de roșii, castraveți, ceapă și ridichi încă din luna decembrie a anului trecut, în speranța că va ieși cu ele pe piață în aprilie. Are nu mai puțin de 8000 de metri de solarii. Din cauza frigului, toată iarna a fost nevoit să pornească centrala termică noapte de noapte. În consecință, factura la energie i s-a dublat și nu are decât să răsfrângă acea cheltuială suplimentară asupra prețului pe care îl vor plăti cumpărătorii.

„A iriga zilnic la suprafața de solar ce am eu, 8000 mp, îți trebuie și vreo 30 de litri de benzina zilnic. După 30 de zile nu-mi vine să mai calculez, că dă prea mult. Ne confruntăm cu un an foarte greu și din cauza secetei și din cauza prețurilor la îngrășăminte, pesticide, energie, care s-au dublat. Acum 20 de ani plantam, era vânzare, era putere de cumpărare”, a explicat fermierul.

Ca referință, încălzirea unui solar de 1000 mp se ridica la aproximativ 10.000 de lei în urmă cu un an, iar acum a sărit, în medie, la 15.000 de lei.