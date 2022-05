Care sunt cele mai folosite browsere: surpriza vine de la Microsoft Edge

Microsoft Edge a câștigat teren în rândul utilizatorilor. Microsoft Edge a ajuns la o cotă de piață de 10.07%.

Browser-ul implicit din Windows a depășit Safari și este acum pe al doilea loc în topul browser-elor web, conform datelor StatCounter. Această poziție se datorează lui Microsoft care a făcut mari eforturi pentru ca Edge să fie observat și folosit de utilizatori.

De asemenea, Safari, browser-ul dezvoltat de Apple în principal pentru propriile dispozitive, are 9,61% din piață. Popularitatea Safari este, de regulă, direct proporțională cu cota de piață a produselor Apple, precum iPhone, Mac sau iPad. În clasamentul celor mai utilizate browsere, pe poziția a treia se află Firefox, care mai are acum doar 7,86% din piață. În cele din urmă, pe primul loc se află, evident, Chrome, care are o cotă de 66,64%.

Microsoft Edge, pe locul doi

Microsoft Edge mai are mult de lucru până să se lupte de la egal la egal cu Google Chrome sau Mozilla Firefox, dar asta nu înseamnă că nu faci eforturi semnificative prin actualizări constante.

Încă de acum câțiva ani, din 2019, dacă folosești același cont de Google pe Chrome pe PC sau Mac și mobil, îți poți sincroniza sau continua activitatea de navigare de pe un dispozitiv pe altul. Asta înseamnă că intri pe o adresă web pe desktop sau deschizi un link de la un prieten, iar când pleci de la birou, o poți vedea imediat în Chrome pe telefon pentru că utilizezi același cont de Google pe amândouă.

Microsoft a început să facă ceva similar anul trecut, printr-o actualizare la Edge, browserul pe care îl găsești nativ pe Windows 10, dar pe care îl poți instala și pe Mac, Android sau iPhone. În cazul în care folosești instrumentul de navigare al gigantului din Redmond pe mai multe dispozitive, activitatea ta poate fi sincronizată între ele printr-o funcție intitulată ”tab sharing”, partajare a tab-urilor.