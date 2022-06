Cardul bancar, accesoriul preferat al românilor: mirosul banilor cash, dat uitării

Cei mai mulți dintre români au și uitat când a fost ultima dată în care au folosit banii cash pentru anumite tranzacții. Cardurile se bucură de o cotă de piață din ce în ce mai mare și nu e de mirare.

Avantajele cardurilor sunt net superioare banilor cash. Nimeni nu poate avea acces la banii tăi fără să știe acel cod PIN și nu trebuie să te gândești, când pleci undeva, câți bani să iei la tine. Îi ai pe toți, în caz de orice!

Ei bine, acestea sunt doar câteva dintre motivele care-i determină pe români să dea uitării banii lichizi.

Cele mai recente sondaje indică faptul că plățile digitale sunt viitorul

Potrivit celui mai recent studiu „Atitudini fata de metodele de plata”, dezvoltat de EVO Payments International (eService), in parteneriat cu Visa in Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania, aproape 6 din 10 romani declara ca platesc prin mijloace digitale datorita usurintei in utilizare si confortului.

Mai exact, 51% dintre consumatorii romani au tendinta de a-si achita cumparaturile cu cardul.

„In martie 2022 am realizat Sondajul „Atitudini fata de metodele de plata”. Anul acesta am acoperit deja 14 tari, inclusiv din afara Europei. Rezultatele ne permit sa urmarim modul in care forma preferata de plata se schimba sub privirile noastre. Asa cum schimbul de produse a fost inlocuit la un moment dat cu o forma universala de plata, cum ar fi monezile si ulterior bancnotele, acestea sunt acum inlocuite la randul lor de moneda electronica – mai fiabila si mai sigura. Observam dinamica acestui proces in diverse piete, printre care se numara unele mai avansate – ca Marea Britanie, Irlanda, Polonia sau Romania, precum si unele in care evolutia platilor doar accelereaza. Insa este clar ca pretudindeni platile electronice au devenit o parte importanta a dezvoltarii economiei si a societatii digitale”, a declarat Joanna Sekcka, Presedintele Consiliului eService.

De altfel, ezultatele studiului arata ca magazinele care ofera metode de plata digitale sunt clar percepute intr-un mod pozitiv de catre consumatorii romani – 77% dintre respondenti considera ca acestea sunt moderne si 72% dintre ei cred ca sunt centrate pe client.