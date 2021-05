Convorbirile tale pe WhatsApp vor fi spionate. Cum are de gând DNA să-i urmărească pe cei pe care-i suspectează

DNA vrea să ducă la alt nivel lupta împotriva corupției și caută să cumpere tehnică pentru a intercepta inclusiv convorbirile de pe WhatsApp.

DNA – Direcția Națională Anticorupție – e o instituție care nu prea a avut activitate în ultime vreme. Procurorul-șef, Crin Bologa, a acceptat însă să vorbească, într-un interviu acordat G4Media, despre planurile de viitor ale instituției.

Șeful DNA ar vrea să cumpere tehnică pentru a putea intercepta Whatsapp, însă nu a primit bani de la buget pentru astfel de investiții, ci doar pentru cheltuielile cu personalul. Investiția ar fi una destul de mare, insistă procurorul.

Procurorul-șef al Direcției Anticorupție speră ca Guvernul să aloce banii necesari pentru astfel de investiții, dar și altele necesare în munca pe care o depun procurorii.

”Noi pe bugetul de anul trecut sigur că am cerut, cu speranţa că vom primi ceva, ştiind că niciodată, având în vedere că e bugetul limitat, nicio instituţie, cred că nu primeşte cât cere. Noi suntem mulţumiţi, de exemplu, că nu suntem afectaţi la cheltuielile de personal. Acolo ne sunt asigurate resursele. Dar am primit, din ce am cerut, dar aici intervine atât tehnică, cât şi cheltuielile cu personal uman, cu cele 90 de posturi, de exemplu, 90 de posturi de poliţişti pentru serviciul tehnic, dar şi tehnică.Am primit o parte din aceşti bani, cu speranţa că la fiecare rectificare bugetară o să mai primim sume de bani. Noi am cerut astfel încât am vrut să ne dezvoltăm la nivelul cel mai bun pe care îl întâlnim în celelalte state ale lumii, Statele Unite, Germania sau Israel. Şi procurorul care conduce serviciul nostru tehnic…”

Crin Bologa, șeful DNA