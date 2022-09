Când vei putea vedea „The Witcher: Blood Origin”, pe Netflix: povestea, cu mii de ani înainte de Geralt

Între timp, sezonul trei din „The Witcher” sosește vara viitoare.

The Witcher: Blood Origin, un prequel al adaptării live-action de la Netflix a seriei de romane fantastice a lui Andrzej Sapkowski, va debuta pe 25 decembrie, a anunțat gigantul de streaming recent, în timpul evenimentului său Tudum.

Netflix a mai dezvăluit că actrița engleză Minnie Driver (Good Will Hunting, Starstruck) face parte din distribuție. Driver va povesti evenimentele din serial și poate apărea chiar în The Witcher, care va reveni vara viitoare cu un nou sezon. Gaub a arătat, de asemenea, doar un indiciu de decor și pe Instagramul său. Postarea prezintă macarale și piese de fixare mari care transmit ideea că echipa „nu va scădea intensitatea în sezonul 3 din The Witcher”. Producătorul prezintă, de asemenea, doar câteva uși și ferestre de recuzită care arată suficient de vechi și gotice. Ah, și nu putem uita temnițele subterane întunecate și umede, nu-i așa?

Lauren Hissrich a arătat și prima zi de producție a serialului pe Instagram. Ea este showrunnerul, așa că, evident, are o mână mare în deciziile finale. Poza ei arată mai multe păduri și pot să spun că sunt uimitoare chiar dacă nu sunt folosite pentru spectacol. Sper că sezonul trei va fi mult mai simplu de realizat și Geralt al nostru se va ține departe de pericole. Sau cel puțin să aibă grijă de el atunci când se luptă cu toți monștrii ridicoli din cărțile Witcher.