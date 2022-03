Când cresc facturile tuturor românilor la energie, inevitabil: ”Ar trebui să învețe să pescuiască!”

În ultimele luni, s-a vorbit foarte mult de practicile de plafonare și compensare a facturilor la energie electrică și gaze naturale. Din păcate, în mod inevitabil, toate acestea vor dispărea la un moment dat, iar facturile vor crește pentru toată lumea.

De la 1 aprilie 2022, se va introduce un nou mecanism pentru ajutorarea populației, în privința facturilor la energie. De anul viitor, însă, orice mecanism de plafonare sau compensare va dispărea în totalitate. Cel puțin asta speră să se întâmpla Zoltan Nagy-Bege, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), conform declarațiilor recente dintr-o conferință de profil.

Facturile la energie vor exploda din 2023 pentru toți

„Sunt convins că această criză energetică va accentua preocuparea și investițiile în eficiență energetică. Prețul mare va determina consumatorii să se gândească la măsuri de eficiență energetică, dar trebuie să vină și din partea instituțiilor statului o preocupare și un efort pentru informare și creșterea gradului de conștientizare a importanței acestei măsuri, la nivelul tuturor consumatorilor, de la cel casnic la cel mai mare consumator non-casnic. Nici nu ne putem imagina ce multă risipă există în acest moment. Am mai fost criticat pentru afirmația mea că energia a fost mult prea ieftină ca să existe preocupare în cadrul unor categorii de consumatori pentru măsuri de eficiență. Iată că am ajuns în momentul în care prețul crește de 2-3 ori în mai puțin de un an și este posibil ca eficiența energetică să capete cu totul altă dimensiune”, a explicat Bege, la conferința „Energia, prezent și viitor”, organizată de Asociația Furnizorilor de Energie din România.

Oficialul a insistat pe faptul că ar trebui să existe o preocupare semnificativ mai mare pentru prevenirea risipei, e nevoie de niște schimbări de comportament. Dincolo de ce ne așteaptă în 2023, nu suntem încă siguri în ceea ce privește schimbările de la 1 aprilie. „Cred că săptămâna aceasta Guvernul va lua o decizie. Nu voi da detalii, pentru că nu este rolul meu să anunț ceva, dar, trecând peste asta, trebuie să găsim repede niște soluții care vor avea efecte pe termen mediu sau lung, prin care să rezolvăm problema dependenței față de importurile la gaze și energie și prin asta putem contribui la reducerea dependenței Europei de importurile de energie. Să venim cu investiții nu doar în generare”, a arătat Bege.

”Este aceeași poveste cu ‘dăm pește maselor sau îi învățăm să pescuiască’. Pe termen scurt trebuie să le dăm pește, de la 1 aprilie, ca să aibă ce să mănânce, dar poate deja pentru 2023 ar fi cazul să învețe să pescuiască”, a fost cea mai ciudată concluzie a oficialului ANRE.