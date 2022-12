Canabisul depășește alcoolul ca cea mai consumată substanță de tinerii din această țară

Consumul de canabis în rândul adolescenților din SUA a crescut cu 245% între 2000 și 2020, canabisul câștigând popularitate într-un ritm mai mare decât orice altă substanță de consum. În același timp, consumul de alcool a scăzut, permițând canabisului să depășească băutura, fiind cea mai abuzată substanță de către tinerii din SUA.

Cercetătorii au analizat National Poison Data System (NPDS) pentru a evalua ratele consumului intenționat de droguri în rândul adolescenților cu vârste între șase și 18 ani, între 1 ianuarie 2000 și 31 decembrie 2020. Făcând acest lucru, au descoperit că alcoolul era cea mai utilizată substanță la nivel mondial, la începutul mileniului, reprezentând aproximativ 10% din consumul total de droguri de către tineri în 2000.

Cu toate acestea, pe măsură ce popularitatea alcoolului a scăzut în ultimele două decenii, consumul de canabis a devenit din ce în ce mai răspândit în rândul adolescenților.

„Din 2018, cea mai raportată substanță utilizată a implicat expunerea la marijuana”, scriu cercetătorii.

Canabisul, preferat de tinerii din SUA

Explicând cifrele într-o declarație, autorul studiului, Dr. Adrienne Hughes, a spus că „cazurile de abuz de etanol au depășit numărul cazurilor de marijuana în fiecare an din 2000 până în 2013”. Cu toate acestea, „din 2014, cazurile de expunere la marijuana au depășit cazurile de etanol în fiecare an și cu o sumă mai mare în fiecare an decât precedentul”.

În general, cercetătorii au identificat 338.727 de cazuri de abuz sau abuz intenționat de droguri de către copii și adolescenți pe parcursul perioadei de studiu de 20 de ani. Cifrele au fluctuat în fiecare an, 2011 înregistrând cel mai mare număr de incidente.

În 2000, a fost înregistrat un total de 1.318 cazuri de abuz de alcool, dar acestea au scăzut la 916 în 2020. În schimb, incidentele cu marijuana au crescut de la 510 în 2000, la 1.761 în 2020.

„Preparatele comestibile de marijuana au avut cea mai mare creștere medie lunară, în comparație cu toate celelalte forme de marijuana”, explică autorii studiului. Mai exact, ei afirmă că „a existat o creștere a expunerii la marijuana comestibilă cu 11,7 cazuri pe lună, între 2000 și 2020”.

Alte concentrate de canabis, cum ar fi lichidele de vaporizare, au crescut, de asemenea, în popularitate, dovezile sugerând că tinerii pot considera că utilizarea unor astfel de produse este mai puțin vizibilă decât fumatul de iarbă.