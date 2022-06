Cameron Diaz revine pe marile ecrane, după aproape 8 ani de pauză: în ce film va juca, cine a făcut marele anunț

Cameron Diaz revine pe marile ecrane, după o pauză de aproape 8 ani. Annie, din 2014, a fost ultimul film în care a jucat actrița, de atunci dispărând total din lumea filmului.

Diaz este cunoscută mai ales pentru rolurile de comedie, performând în multe proiecte de succes după ce și-a făcut debutul în 1994, în The Mask, alături de Jim Carrey. Ea este cunoscută pentru rolurile sale din filme precum There’s Something About Mary, franciza Charlie’s Angels, dar a interpretat roluri și în Any Given Sunday, de Oliver Stone și Gangs of New York, de Martin Scorsese, precum și în Knight and Day, cu Tom Cruise. Cine nu își mai amintește, Cameron Diaz a fost, de asemenea, cea care i-a dat viață Fieonei, în Shrek.

Ultimul rol de lungmetraj al lui Cameron Diaz s-a întâmplat în 2014, când a interpretat-o pe Hannigan. Din distribuția peliculei a făcut parte inclusiv Jamie Foxx. Filmul nu a avut parte de cine știe ce succes, astfel că acesta avea să fie ultimul rol al lui Diaz, timp de mulți-mulți ani, aceasta optând să se concentreze, mai degrabă, pe viața ei personală, spunând că și-a găsit liniștea „pentru că în sfârșit am început să am grijă de mine”.

Deși nu și-a anunțat niciodată oficial retragerea, actrița a încetat pur și simplu să mai lucreze, devenind, în același timp, soție (este căsătorită cu Benji Madden, de la Good Charlotte), mamă, autoare și antreprenor.

Revenirea lui Diaz a fost anunțată chiar de Jamie Foxx, pe Twitter. Actorul îi va fi, din nou, coleg de platou în filmul de acțiune-comedie Back In Action, ce va fi disponibil, la un moment dat, pe Netflix.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION – our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb

— Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) June 29, 2022