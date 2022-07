Call of Duty se transformă: ce este Rebirth of the Dead

Rebirth of the Dead a fost lansat ca parte a sezonului 4 Reloaded din Warzone.

Întotdeauna am găsit includerea zombilor în Call of Duty similar cu turnarea unui sos picant peste o cină perfectă, practic, un mod leneș de a adăuga savoare unei experiențe care pur și simplu nu are nevoie de el.

În orice caz, Warzone a primit un update plin de zombie, deoarece evenimentul temporar al sezonului 4 Reloaded „Rebirth of the Dead” se pregătește să-și înfunde dinții în craniul tău. Rebirth of the Dead este un mod de joc, în care echipe de patru persoane intră pe hartă pentru a lupta cu alți jucători. Spre deosebire de Vanilla Warzone, totuși, jucătorii nu sunt transportați la Gulag când mor, deoarece jucătorii uciși revin ca un zombies.

Nou dar nu chiar

O mare parte din Rebirth of the Dead va fi familiară jucătorilor care au participat la Zombie Royale din 2020. Dar noul eveniment aduce câteva modificări față de acel mod de joc anterior.

Principalul dintre acestea este un nou contor de „Infestare”, care se umple pe măsură ce zombii sunt uciși, iar atunci când ajunge la maxim fiecare zombi de pe hartă va apărea din nou. Există, de asemenea, acum mai multe modalități de a achiziționa seringile care le permit jucătorilor „să se ridice din morminte”. Pe lângă obținerea de seringi prin uciderea jucătorilor, le poți găsi și în lăzi.

Cea mai interesantă contribuție a Warzone la formula battle royale a fost oferirea jucătorilor mai multe oportunități de a rămâne în joc și se pare că Rebirth of the Dead urmărește să extindă și mai mult vasul haotic care face Warzone atât de distinctiv.

Rebirth of the Dead nu este singura caracteristică nouă care vine în Sezonul 4 Reloaded. Evenimentul adaugă, de asemenea, Nitro Bursts pentru SUV-uri, baloane portabile Redeploy și pachete Terminator disponibile pentru cumpărare în magazin.