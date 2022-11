Calcule „la virgulă”: cât plătești în plus, de luna aceasta, pentru rata la bancă și de ce 2023 vine cu probleme și mai mari

După cum știm deja, începând cu 9 noiembrie 2022, intră în vigoare o nouă creștere aplicată de Banca Națională a României (BNR), asupra dobânzii de referință pe politica monetară. Decizia va scumpi și ratele românilor care au de rambursat credite în lei, cu dobândă variabilă, fie că vorbim despre influența ROBOR sau IRCC.

În ședința din data de 8 noiembrie, Consiliul de Administrație al BNR a decis să urce dobânda cheie până la valoarea de 6,75% pe an, de 6,25%, cât ajunsese să fie în octombrie, după o scumpire cu 75 de puncte de bază.

De asemenea, în cadrul aceleiași ședinte de la vârful BNR, s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 7,25% pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75% pe an, de la 5,25%, precum şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară.

De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a menţinut nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

„Deciziile CA al BNR urmăresc ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste pe termen mediu, precum şi stimularea economisirii prin creşterea ratelor dobânzilor bancare, în vederea readucerii durabile a ratei anuale a inflaţiei în linie cu ţinta staţionară de 2,5% ą1 punct procentual, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile. În contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esenţiale pentru menţinerea stabilităţii macroeconomice şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse. BNR monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional şi va continua să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu”, explică BNR.

De opt ori a majorat BNR dobânda cheie în acest an, iar dacă te întrebi de ce o tot scumpește și ce are cu ea și cu ratele tale la bancă, implicit, trebuie să știi că aproape toate băncile centrale din lume majorează acum dobânzile. De ce? Fiindcă, atunci când economiile se confruntă cu o creștere generalizată a prețurilor, adică avem inflație, băncile centrale apelează la dobânzi mai piperate, al căror efect în economie este de a inhiba scumpirile. Prin urmare, creșterea dobânzilor e o necesitate.

Simulare de calcul pentru creditele la bănci. Cât de mult cresc ratele

Cazul 1. Credit de 250.000 de lei contractat pe o perioada de 30 de ani, influențat de ROBOR la 3 luni + 3,5% marja băncii

Rata lunară de 1.422 de lei pe lună – 3 ianuarie 2022.

Rata lunară de 2.504 lei pe lună – 7 noiembrie 2022.

În cazul în care ROBOR la trei luni va ajunge de la 8,14% la 9%, rata de 2.504 lei urmează să se scumpească până la 2.668 de lei, conform calculelor Digi24.

Cazul 2. Credit de 250.000 de lei contractat pe o perioada de 30 de ani, influențat de IRCC

În octombrie – decembrie 2022, rată lunară la un astfel de credit era de 1.509 lei – IRCC de 4,06% pe an.

În ianuarie – martie 2023, un IRCC de 5,7% pe an scumpește rata la 1.782 de lei.

Un IRCC de 6,5% pe an va genera un cost total al ratei lunare cu încă 411 lei.

Nu sunt vești deloc bune pentru românii datori la bănci, în 2023. Ce-i așteaptă, de fapt

După cum am văzut la începutul articolului, dobânzile cresc din cauză că inflația e mare. Din nefericire, nici 2023 nu ne va aduce o inflație prea mică, iar acest lucru înseamnă că va persista tendința de scumpire a dobânzilor. Practic, există mari riscuri să ți se scumpească rata la bancă și anul viitor!

„Potrivit prognozei actualizate, rata anuală a inflaţiei este aşteptată să mai crească temperat spre finele anului curent, iar apoi să intre pe o traiectorie descrescătoare graduală, ce coboară la nivelul de o cifră în semestrul I 2024 şi se accentuează ulterior, rămânând totuşi la capătul orizontului proiecţiei uşor deasupra intervalului ţintei.

Perspectiva inversării traiectoriei ratei anuale a inflaţiei după ajungerea pe un platou în trimestrul IV 2022 are ca resorturi atenuarea impactului şocurilor globale pe partea ofertei – inclusiv în contextul aplicării schemelor de plafonare a preţurilor la energie până în august 2023 – precum şi manifestarea tot mai pregnantă a unor efecte de bază dezinflaţioniste, alături de influenţele decurgând din probabila restrângere şi închidere rapidă a excedentului de cerere agregată, urmată de o adâncire relativ mai accelerată a gap-ului PIB în teritoriul negativ începând cu trimestrul IV 2023″, crede BNR.

În acest moment, consultanții financiari recomandă ca soluție optimă refinanțarea cu dobândă fixă. Deși ne aduce beneficii financiare, trebuie precizat că ea însăși are o serie de costuri despre care ne vorbesc specialiștii Finzoom.ro:

„Dacă refinanțarea se face la aceiași bancă unde avem creditul, atunci refinanțarea nu ne costă nimic. În schimb, dacă dorim să facem refinanțarea la altă bancă atunci trebuie să avem în vedere o serie de costuri:

– costul scrisorii de refinanțare, prin care la care ai creditul acum îți spune, în scris, pentru a-ți servi la cealaltă bancă, cât mai ai de rambursat din credit. Aceea va fi suma de refinanțat, pentru care vei primi un nou credit. Comision unic la cererea clientului, se cheamă costul cu scrisoarea de refinanțare în lista de comisioane a băncilor, care poate fi de 100-500 lei, in funcție de unde ai creditul.

– comision de rambursare anticipată a creditului, care se platește tot la unde închizi creditul vechi, dar DOAR DACĂ ai avut un credit cu dobândă fixă (imobiliar, acordat înainte de 2016 – dacă creditul este încă în perioada de dobândă fixă): 1% din suma rambursată în avans, sau 0.5% dacă ești în ultimul an de credit

– costurile cu terții, în cazul refinanțării unui credit imobiliar: evaluator, notar, extras de carte funciară, etc (aproximativ 1.000 euro la un credit de 50.000 euro)”.

Acestea fiind spuse, analizează-ți situația financiară și ia cea mai bună decizie pentru tine și securitatea ta financiară. Dacă nu ești încă dator la bănci, situația actuală te afectează în cazul în care dorești să te împrumuți, deoarece creditarea a devenit mai inaccesibilă. Practic, dacă acum 1 an de zile erai elibil pentru o anumită sumă, acum e posibil să ți se ofere acces la mai puțini bani sau, în unele cazuri, să fi devenit deja neeligibil pentru finanțare, deoarece condițiile sunt mai aspre.