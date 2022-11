Se scumpesc excesiv ratele la bănci: anul acesta nu mai vine Moș Crăciun la românii cu împrumuturi

Anul acesta, fără îndoială că românii datori la bănci vor tăia cadourile de Crăciun de pe listă, din cauza faptului că peste ei a mai venit un șoc, de la Banca Națională a României. A fost majorată din nou dobânda de referință pe politica monetară, ceea ce însemnă că ratele la bănci continuă să se scumpească în ritm alert.

Banca Națională a României a decis marți să crească dobânda de referință la 6,75% pe an, de la 6,25% pe an. Așa cum analiștii anticipau zilele trecute, BNR a aplicat o scumpire cu 0,5 puncte procentuale. Scumpirea intră în vigoare începând cu data de 9 noiembrie 2022!

Ultima dată când BNR a majorat dobânda cheie a fost la începutul lunii octombrie. Atunci, bancherii noștri centrali apelaseră la o majorare mai agresivă, de 75 de puncte de bază.

Acum, Consiliul de Administrație al BNR a decis, totodată, și majorarea ratei dobânzii dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 7,25% pe an. De altfel, BNR a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75% pe an, de la 5,25%.

Nu în ultimul rând, la vârful BNR s-a mai stabilit, tot marți, menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Cine s-a împrumutat la bănci și IFN-uri va ajunge să regrete din suflet decizia, dacă nu o face deja

Nu este exclus ca, până la finele anului curent, BNR să mai aplice o majorare a ratei dobânzii pe politică monetară, cu alte 50 de puncte de bază. Aceste majorări au ca scop principal temperarea inflației.

În această perioadă, cu scumpiri în toată Europa, băncile centrale depun eforturi pentru a combate creșterile agresive de preț, iar pentru a-și atinge acest obiectiv se folosesc de instrumentul dobânzilor.

Doar că, deși pe de-o parte aceste manevre au un scop nobil – acela de a ne scăpa de inflația aparent ieșită de sub orice formă de control, pe de altă parte ne pot arunca economiile în recesiune.

Băncile centrale au o misiune deosebit de dificilă în această perioadă și fac, practic, echilibristică pe sârmă pentru a nu afecta economiile, a nu împovăra excesiv debitorii băncilor, dar, totodată, a crește dobânzile pentru a inhiba valul de scumpiri.

Desigur, majorarea de astăzi îi afectează pe românii care au de rambursat credite în lei cu dobândă variabilă. Sunt așteptate scumpiri ale ROBOR și IRCC în perioada următoare, indicii în funcție de care se calculează dobânzile ratelor celor aflați în această situație.

Să nu uităm de faptul că această decizie reprezintă o piedică în plus și pentru românii ce vor dori să se împrumute de acum încolo! Creditarea devine mai scumpă, dar și mai inaccesibilă.