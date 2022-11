Curs valutar BNR pentru 9 noiembrie 2022. Banca centrală a schimbat rata dobânzii. ROBOR va crește

Curs valutar BNR pentru 9 noiembrie 2022. Ziua de 8 noiembrie a adus o veste proastă pentru românii cu credite. La ședința de ieri, BNR a modificat rata dobânzii de politică monetară la 6,75 la sută pe an, de la 6,25 la sută pe an, începând cu data de 9 noiembrie 2022. Asta înseamnă o creștere a ROBOR, în următoarea perioadă. Bursele europene au crescut ușor marți, investitorii globali privind spre Statele Unite, unde au loc alegerile de la jumătatea mandatului.

Piețele europene influențate de alegerile americane

Indicele pan-european Stoxx 600 a închis provizoriu cu 0,75% mai sus, după ce a recuperat pierderile inițiale de aproape 0,5%. Acțiunile din sectorul tehnologic au urcat cu 3,1%, conducând marea majoritate a sectoarelor și toate bursele majore pe verde.

Acțiunile din sectorul petrolului și gazelor naturale au fost singurele care au ieșit din comun, încheind în scădere cu 1,6%, în condițiile în care prețurile la țiței au scăzut marți.

Alegerile vor determina ce partid va controla Congresul și ar putea afecta direcția viitoarelor cheltuieli. Democrații controlează în prezent Camera Reprezentanților și au majoritatea în Senat. O victorie a republicanilor ar putea indica un sprijin mai mare pentru companiile de petrol și gaze.

Investitorii așteaptă, de asemenea, raportul de joi privind indicele prețurilor de consum din SUA, care va oferi o perspectivă suplimentară asupra eforturilor Rezervei Federale de a comprima inflația.

Un raport de inflație fierbinte ar putea semnala investitorilor că un pivot de la ratele dobânzilor mai mari, pentru mai mult timp, ar putea fi mai departe decât se așteaptă.

Acțiunile din Asia-Pacific au încheiat marți în mare parte în creștere, în timp ce acțiunile americane au fost mixte în primele tranzacții, după o sesiune pozitivă pentru piețele din Statele Unite.

Cursul valutar al zilei. Ce se întâmplă cu Euro astăzi, 9 noiembrie 2022

Astăzi avem un nou curs, și vom vedea după ora 13:00 ce se întâmplă cu Euro astăzi, 9 noiembrie 2022, și rubla rusească, în contextul actualei situații economico-geo-politice.

Noul CURS BNR este cel publicat la cursul zilei de astăzi, după ora 13:00.

Curs valutar BNR pentru 9 noiembrie 2022: Euro

1 euro = Lei (Lei)

Un euro are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație pozitivă de Lei.

Curs valutar BNR pentru 9 noiembrie 2022: Dolar

1 dolar = Lei (Lei)

Un dolar are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație negativă de Lei.

Curs valutar BNR pentru 9 noiembrie 2022: Lira sterlină

1 liră = Lei (Lei)

O liră sterlină are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de variația pozitivă de Lei.

BNR a modificat rata dobânzii de politică monetară

Având o rată a inflației record, după cea înregistrată în septembrie a.c., de 15,88%, BNR la ședința de ieri a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară. Noul procent de 6,75% intră în vigoare de astăzi.

În aceeași ședință s-a decis și majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75 % pe an, de la 7,25% pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75%, de la 5,25% pe an, începând cu data de 9 noiembrie 2022.

„În ședința de astăzi, Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, ediția noiembrie 2022, document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile. Potrivit prognozei actualizate, rata anuala a inflației este așteptată să mai crească temperat spre finele anului curent, iar apoi să intre pe o traiectorie descrescătoare graduală, ce coboară la nivelul de o cifră în semestrul I 2024 și se accentuează ulterior, rămânând totuși la capătul orizontului proiecției ușor deasupra intervalului țintei.”, se arată în comunicatul BNR de ieri.

Curs valutar BNR pentru 9 noiembrie 2022: Rubla rusească

1 rublă = Lei (Lei)

O rublă are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de variația pozitivă de Lei.

Indicele ROBOR stabilit de BNR pe 9 noiembrie 2022

Conform datelor oficiale publicate de BNR, Indicele ROBOR a crescut față de ziua anterioară, după cum urmează: