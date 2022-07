Bula imobiliară din România pare să fi explodat: cu cât au crescut ratele, dacă românii nu mai pot să le plătească

Foarte mulți români se confruntă cu o explozie a ratelor lunare la apartamentele și casele pe care le-au achiziționat în rate pe 25 – 30 de ani. Faptul că nu mai pot să le achite, nu ar trebui să vină ca o surpriză pentru cineva.

Deși mulți români, în continuare, nu înțeleg foarte bine cum funcționează indicii ROBOR și IRCC, cum se calculează și care este scopul lor, un lucru este sigur. Acești indici au crescut în ultimele luni, vor continua să crească și, inevitabil, duc la creșterea dobânzilor practicate de bănci și, implicit, la creșterea ratelor într-un ritm accelerat. Nu mic este numărul celor care au început un credit ipotecar cu o rată de 800 de lei, doar ca să ajungă la această oră la 1400 de lei.

Cât de mare este problema ratelor imobiliare

În 2019, ROBOR a fost înlocuit cu IRCC. Cu toate acestea, bătrânul ROBOR rămâne indicatorul cel mai folosit în calcularea ratelor și foarte mulți români au credite influențate de respectivul indice. Dacă ești curios, pentru românii care și-au achiziționat o locuință prin Prima Casă, cel mai relevant este ROBOR la trei luni, iar în 5 iulie 2022, acesta se afla la 6,6%.

În mod previzibil, românii ajung să fie îngropați în rate la casă și, dacă vor să-și mai păstreze locuința, se află în situația de a munci doar pentru rate, după cum se plâng mai mulți pe rețelele de socializare. ”Bună ziua tuturor! Știți cumva PÂNĂ CÂND va fi nebunia asta cu creșterea ROBOR-ului…???? Sau doar eu am primit mesaj că, din septembrie, din NOU se MĂREȘTE…..?! Așa ceva…. Prea de tot, am început cu rată de 800 de lei și acum e 1400 de lei…. Nu știu când se va termina, dar efectiv am ajuns sa lucrăm doar pentru rată… Vă doresc zile bune cu soare. Să ne mai bucurăm cât putem.” a scris un internaut pe un grup dedicat Prima Casă.

”Am început cu 1300 și am ajuns la 2200. Și încă mai crește” sau ”Crește până nu mai putem plăti, am plecat de la 975 RON, iar de luna asta plătesc 1700, ROBOR în 2017 a fost 0,89% acum 6,5%.” au fost alte comentarii la aceeași postare, conform DCNews.

De partea cealaltă a taberei, sunt românii care s-au împrumutat pe baza indicelui IRCC. Acelora le-a crescut de asemenea rata, dar nu la fel de mult, momentan. ”Suntem la IRCC și am primi azi mesaj că a crescut rata cu 100 lei. Am înțeles că va mai crește și IRCC, deci nu știm cum e mai bine”, a explicat cineva online. Ca referință, la momentul de față, IRCC este la 1,86%, conform BNR.