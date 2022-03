Bula imobiliară din România, evidentă pentru toți: se vede încă din stadiu de proiect

Cifrele legate de piața imobiliară din România sunt cât se poate de clare. Numărul achizițiilor a înregistrat o scădere accelerată la început de an, iar trendul descrescător a început încă din toamna anului trecut. Acum, se resimte și în numărul de proiecte care a fost aprobate pentru construcție.

Încă din luna ianuarie a acestui an, Institutul Național de Statistică a înregistrat o scădere a numărului de autorizații de construcție eliberate la nivel național. Valoarea scăderii, de 0,3% nu este mare, de la an la an, dar trebuie pusă în context. Aceasta este o piață care se bucura de creșteri fabuloase, chiar și de două cifre în ultimul deceniu. Situația actuală marchează motive de îngrijorare în piață care nu vor face decât să se acutizeze în contextul conflictului din Ucraina, în statisticile lunilor următoare.

2022 pare să marcheze explozia bulei imobiliare

Conform datelor agregate de INS de pe teritoriul României, în luna ianuarie 2022, s-au eliberat 2.550 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale (-0,3%), cu o suprafaţă utilă totală de 602.291 mp (-8,4%). Din totalul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, 66,7% sunt pentru zona rurală, scrie Agerpres. Cu alte cuvinte, oamenii preferă să fugă de investiții în orașe și două treimi cochetează cu ideea unei case la sat, mai mult decât cu un apartament la suprapreț ”în centru”.

O alte scădere importantă s-a înregistrat la suprafața utilă din spatele autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidențiale, -13,4%. Dacă defalchezi însă scăderea autorizațiilor pe regiunile țării, este clar că în unele zone sunt probleme mai mari decât în altele, pe zona de rezidențial, locuințe: Sud-Muntenia (-61 autorizaţii), Bucureşti-Ilfov (-53), Vest (-29) şi Sud-Est (-13). Creşteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (+87 autorizaţii), Sud-Vest Oltenia (+26), Nord-Est (+24) şi Centru (+11).