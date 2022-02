Domeniul construcțiilor, cu un picior în groapă: așa arată începutul unei crize

Sectorul construcțiilor se confruntă cu provocări uriașe în această perioadă, comparabile cu momentele din 2007-2008, din zorii marii crize economice care a zguduit din temelii piața imobiliară din Statele Unite ale Americii, până în Europa.

Și de această dată, asistăm la o scumpire accelerată a materialelor de construcție și materiilor prime. De asemenea, rapoartele oficiale indică faptul că, pe acest segment, România e dependentă de importuri.

“România are o problemă foarte gravă în zona aceasta, a materialelor de construcții. Importăm circa 70% din materialele de construcții, iar pentru cele care se fabrică în România, materia primă este tot de import. Așa că, dacă se întâmplă ceva pe piața europeană sau mondiala în zona aceasta, a materiilor prime pentru materialele de construcții, la noi se resimte imediat.

Creșterile erau și de pe o zi pe alta. Au fost creșteri mari de prețuri la produsele din materiale plastice, țevi, polistiren și alte materiale. Am avut chiar surpriza, la un moment dat, când nu s-au putut comercializa materialele pulberi, precum mortare, șape, adezivi, pentru că trebuiau ambalate în saci. Am primit telefoane la Federație și am încercat să analizăm un pic fenomenul. România nu produce saci pentru ambalat materiale de tip pulbere, saci de hârtie. Îi importă din Bulgaria.

Iar surpriza de anul acesta este creșterea de prețuri la energie, care este evident că va influența foarte mult piața materialelor de construcții, fiind foarte mare consumatoare de energie. Evident, se va construi mai scump. (..) Un eveniment ca cel care se întâmplă acum în Ucraina, de asemenea, ne face să ne ridicăm semne de întrebare. România importă din Ucraina foarte multe materiale de construcții”, a declarat Adriana Iftime, vicepreședintele FPSC în cadrul conferinței organizată de Bucharest Real Estate Club.