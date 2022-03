Bloomberg: Unele țări UE nu sunt de acord cu înaintarea propunerii de aderare a Ucrainei la blocul comunitar

În vreme ce nouă națiuni au solicitat Uniunii Europene (UE) să acorde Ucrainei statutul de candidat, Germania, de pildă, încearcă să câștige timp înainte de a lua o decizie, transmite Bloomberg. Totodată, mai multe state membre s-au pronunțat negativ săptămâna aceasta în ceea ce privește înaintarea propunerii de aderare a Ucrainei la blocul comunitar. Mai multe detalii, în paragrafele următoare.

Bloomberg: Unele țări nu sunt de acord cu aderarea Ucrainei la UE

Mai multe țări din Europa de Vest resping solicitarea ca blocul comunitar să acorde Ucrainei așa-zisul statut de candidat, un prim pas pe drumul lung către aderarea la UE, au declarat mai mulți diplomați, potrivit Bloomberg.

Germania, Țările de Jos și alte state membre ale Uniunii doresc mai întâi ca brațul executiv al UE să-și dea avizul în ceea ce privește pregătirea Ucrainei pentru procesul de aderare, înainte de a lua o decizie politică, au mai spus diplomații, dezvăluind detalii din discuțiile private care au avut loc înaintea unui summit din Franța, săptămâna aceasta.

Pe de altă parte, președinții statelor care susțin aderarea Ucrainei la blocul comunitar au cerut Uniunii Europene să acorde imediat acesteia statutul de țară candidată și să deschidă discuțiile de aderare. Vorbim despre nouă state membre din Europa Centrală și de Est, conduse de Polonia și cele trei națiuni baltice.

„Noi, președinții statelor membre UE: Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Polonă, Republica Slovacă și Republica Slovenia credem cu tărie că Ucraina merită să primească o perspectivă imediată de aderare la UE“, se arată într-o scrisoare deschisă, publicată acum câteva zile.

„Mai este încă un drum lung de parcurs“

Liderii UE urmează să discute despre cererea de aderare a Ucrainei când se vor întâlni, timp de două zile, lângă Paris, începând de joi.

Atunci, liderii ar putea să susțină statutul de candidat al Ucrainei și să înceapă, astfel, procesul lung de negociere a aderării cu drepturi depline sau ar putea găsi o poziție de compromis, cum ar fi dezvoltarea unei relații strânse, pe termen lung, în toate domeniile de politică principale, între Ucraina și UE, fără statutul de candidată.

„În prezent, UE și Ucraina sunt deja mai apropiate ca niciodată. Mai este încă un drum lung de parcurs. Trebuie să punem capăt acestui război. Și ar trebui să vorbim despre următorii pași. Dar nimeni nu se poate îndoi că un popor care se ridică atât de curajos pentru valorile noastre europene aparține familiei noastre europene“, a scris șefa CE, Ursula von der Leyen, într-o postare pe Twitter.

Reamintim că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a solicitat oficial, la sfârșitul lunii trecute, aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Soldații noștri nu luptă doar pentru țara noastră, luptă pentru toată Europa. Pentru toți copiii din Europa. Suntem recunoscători partenerilor că sunt alături de noi, dar scopul nostru e să fim alături de toți europenii și, cel mai important, să fim la egalitate“, declara liderul de la Kiev.

