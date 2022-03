Bilanț dezastruos după bombardamentele din Harkov: Aproape 50 de școli și peste 600 de blocuri au fost dărâmate

În urma bombardamentelor masive lansate de trupele lui Vladimir Putin în Harkov au fost distruse 48 de unități de învățământ și peste 600 de blocuri de apartamente, a transmis primarul orașului, Ihor Terejov. „La început, au bombardat mai ales cartierele de la periferie, dar acum s-au îndreptat spre partea centrală“, a spus edilul. Unde și-au găsit adăpost ucrainenii rămași fără locuințe, afli în rândurile de mai jos.

Bombardamentele masive lansate de trupele ruse asupra orașului Harkov au distrus aproape 50 de școli și peste 600 de blocuri, a declarat primarul Ihor Terejov, relatează Ukrinform.

Grădinițe, clinici, spitale… Ieri, au lovit chiar și un centru maternal. Este bine că am prevăzut acest lucru și am mutat toate mamele de acolo“, a afirmat Terejov.

Potrivit edilului, rușii țintesc substațiile de energie electrică, rețelele de încălzire și instalațiile sistemului de alimentare cu apă. De asemenea, peste 600 de blocuri de apartamente au fost distruse în tot orașul, locuitorii acestora fiind nevoiți să-și găsească adăpost în metrou, școli, grădinițe și alte locații.

The center of Kharkiv is destroyed after bombing of the Russian „liberators”.

Video: ЗСУ pic.twitter.com/yOZrQVKGch

— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) March 15, 2022