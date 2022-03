Bilanț dezastruos după bombardamentele de la teatrul din Mariupol. Zeci de oameni sunt încă sub dărâmături VIDEO

La mai bine de o săptămână după ce un avion rusesc a bombardat teatrul din Mariupol, în care se adăposteau sute de persoane, inclusiv copii, au apărut primele imagini din interiorul clădirii, care arată amploarea dezastrului, dar și primul bilanț tragic – aproximativ 300 de persoane ar fi fost ucise în urma atacului. Mai multe detalii și imagini, în continuare.

Aproximativ 300 de persoane au murit în bombardamentele asupra teatrului din Mariupol

Aproximativ 300 de persoane au fost ucise în urma bombardamentelor rusești asupra unui teatru din Mariupol în care se adăposteau sute de oameni, a anunțat vineri Primăria din Mariupol, care citează martori, relatează AFP.

„Martori au informaţii potrivit cărora aproxmativ 300 de persoane au fost ucise în Teatrul Dramatic din Mariupol într-un bombardament al unui avion rus“, transmite într-o postare pe Telegram Primăria din Mariupol. „Până la capăt, nu vrem să credem în această oroare. Până la capăt, vrem să credem că toată lumea este teafără. Însă mărturiile celor care se aflau înăuntrul acestei clădiri în momentul actului terorist spun contrariul“, afirmă primăria.

Potrivit primăriei, intrarea în acest adăpost, în care se aflau „în principal femei, copii și bătrâni“, era blocată de moloz, iar operaţiuni de salvare a fost îngreunată și mai mult de bombardamentele care nu se mai opreau.

Atentatula stârnit indignare la nivel internațional, mai ales după apariția unor imagini în care se poate observa că autoritățile ucrainene au scris clar pe pământ cuvântul „copii“, pentru a alerta forțele ruse despre prezența lor în interior.

Zeci de oameni sunt încă prinși sub dărâmături VIDEO

În urmă cu o săptămână, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, declara că 130 de persoane au fost salvate din clădire, dar că alte „sute“ se află sub dărâmături.

Vineri, pe rețelele sociale au apărut primele filmări din interiorul clădirii care servea drept adăpost pentru oamenii care încercau să se ascundă din calea războiului. Estimările privind numărul de persoane care se aflau în teatrul din Mariupol în momentul atacului variază între 800 și 1.300.

Atenţie, imagini cu puternic impact emoţional!

First footage of Mariupol Drama Theater interior after Russian Forces hit the building. pic.twitter.com/u2Hj3gcdXw — Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) March 25, 2022

Teatrul, care se află în centrul orașului-port Mariupol, a fost avariat grav într-un atac aerian, la data de 16 martie.