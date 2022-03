Căderea teatrului din Mariupol. Oamenii erau pregătiți pentru „ceva teribil”

Se spune că civilii ies în viață din ruinele unui teatru care, potrivit autorităților ucrainene, a fost bombardat de Rusia în orașul Mariupol. În ciuda imaginilor cu devastările de la fața locului, mulți dintre cei care se adăposteau acolo se crede că au supraviețuit într-un subsol care a rezistat atacului de miercuri.

Timp de 10 zile, acel subsol a fost un refugiu pentru Kate, o băștină în Mariupol în vârstă de 38 de ani, și pentru fiul ei, care are 17 ani. Propria lor casă, ca multe altele din orașul asediat, fusese distrusă de atacurile rusești și ei au crezut că Teatrul Regional de Dramă din Donețk era un loc în care ar fi relativ în siguranță, conform unui material BBC.

O mamă și fiul ei se aflau în camerele întunecate ale clădirii, pe coridoarele și holurile cu alte zeci de familii. Unele femei, a spus Kate, purtau copii care aveau doar patru sau cinci luni.

„La început, a fost foarte greu, pentru că nu aveam o hrană bine organizată. Așa că în primele două zile, adulții nu aveau mâncare”, Kate, care lucra la magazinul grădinii zoologice din oraș. și nu a vrut să-i dea numele complet, a spus. „Noi dădeam mâncare doar copiilor”.

Au dormit pe paturi improvizate făcute cu părți moi ale scaunelor de auditoriu care fuseseră așezate pe podea. Scaunele din lemn, a spus ea, au fost tăiate în bucăți și folosite ca lemn de foc pentru a găti. „În jurul teatrului nu erau destui copaci pe care să-i putem folosi și era prea periculos să ieșim afară”.

De aproape trei săptămâni, Mariupol este bombardat constant de forțele ruse, care au înconjurat complet orașul. Aproximativ 300.000 de oameni sunt prinși, fără electricitate, gaz sau apă curentă. Alimentele și medicamentele se epuizează, deoarece Rusia a împiedicat livrarea ajutorului umanitar.

La patru zile după sosire, forțele ucrainene au reușit să trimită niște provizii de mâncare și o bucătărie de câmp la teatru și „am început să gătim ceva”. Aveau supă, și uneori fulgi de ovăz, la prânz și ceai cu biscuiți la cină.

Clădirea impunătoare din epoca sovietică din centrul orașului Mariupol, lângă malul Mării Azov, fusese desemnată drept adăpost pentru civili. Serghei Orlov, viceprimarul orașului, a declarat că până la 1.200 de oameni au fost acolo. Human Rights Watch, citând interviuri cu persoane evacuate, a stabilit acest număr între 500 și 800.

Pe măsură ce atacul necruțător al Rusiei a continuat, Kate a spus că clădirile din jurul teatrului au fost fie avariate, fie distruse. „Știam că trebuie să fugim pentru că se va întâmpla ceva groaznic în curând”, a spus ea.

Cu o zi înainte de atac, Kate și fiul ei au părăsit locul. „Am sărit într-o mașină în timp ce teatrul și zona erau bombardate”, a spus ea. Au împărțit vehiculul cu o familie de patru persoane, care a adus patru câini și o pisică.

Consiliul orașului Mariupol a declarat că un avion rusesc a aruncat o bombă asupra teatrului, considerând atacul „deliberat și cinic”. Rusia a negat că a vizat locul, dar, numai în Mariupol, atacurile sale au lovit deja mai multe clădiri civile, inclusiv un spital, o biserică și nenumărate blocuri.

Multiple reports that Russian forces dropped a bomb on Mariupol drama theatre where (at least until yesterday) hundreds of people were taking refuge. If confirmed refugees were still inside, this would be potentially the worst civilian harm incident and an undisputable war crime. pic.twitter.com/sDfhHULLCM

— Christo Grozev (@christogrozev) March 16, 2022