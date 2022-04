BBC: Rușii aud o singură voce a războiului din Ucraina, pe cea a lui Vladimir Putin

Kremlinul neagă totul: filmările cu cadavre întinse pe străzile din Bucha, gropile comune și mărturiile groaznice ale martorilor. Iar televiziunea de stat repetă narațiunea. De când au apărut imagini cu atrocitățile rusești comise în suburbiile Kievului, editorii de programe au făcut eforturi extraordinare pentru a discredita rapoartele ca fiind o fabricație, o minciună inventată de Ucraina și Occident, transmite BBC.

Să pornești televizorul în Rusia înseamnă, de câteva săptămâni, să pășești într-un ciudat univers paralel în care prezentatori stilați și experți bine îmbrăcați relatează „o operațiune militară specială“ de succes în Ucraina. Nu există război, ci doar soldați ruși care apără patria-mamă în timp ce au grijă să evite țintirea civililor, relatează BBC.

Imaginile cu ororile de la Bucha au fost difuzate, dar telespectatorilor li se spune că aceste scene macabre au fost instrumentate de oficialii ucraineani, cu ajutorul Occidentului.

La rândul ei, prezentatoarea unui talk-show, Olesya Loseva, a sugerat chiar că orașul Bucha a fost ales în mod deliberat, pentru că preşedintele american Joe Biden a folosit recent cuvântul „măcelar“ pentru a-l descrie pe preşedintele rus, Vladimir Putin.

This ridiculous conspiracy theory has now been picked up by Russian TV

Talk show host Olesya Loseva suggests that Bucha was chosen for the West’s „egregious accusation against Russia” because Biden recently called Putin a „butcher”, so the word „should be clear to Americans” https://t.co/PZwUmHtKXK pic.twitter.com/uQcsupiHlC

— Francis Scarr (@francska1) April 4, 2022