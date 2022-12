Barack Obama îți dă idei, dacă nu știi la ce să te mai uiți: filmele preferate ale fostului președinte american, în 2022

Fostul președinte Barack Obama a respectat tradiația anuală și a publicat o listă cu filmele, cărțile și muzica sa preferată, în 2022.

„Aștept mereu cu nerăbdare să vă împărtășesc listele mele de cărți, filme și muzică preferate”, a scris Obama pe Twitter. „În primul rând, iată câteva dintre cărțile pe care le-am citit și mi-au plăcut anul acesta”.

„Am văzut niște filme grozave anul acesta, iată câteva dintre preferatele mele. Ce am pierdut?”, a mai scris Barack Obama, într-un alt tweet al său.

Se pare că fostul președinte american o citește o soția sa, Michelle, în plus, se aliniază muzicii momentului, adăugând pe listă o melodie interpretată de senzației Lizzo.

Ba mai mult, se pare că Obama pare să fie un mare amator de blockbustere, printre filmele sale preferate făcându-și loc inclusiv Top Gun: Maverick.

Lista lui Barack Obama, pentru 2022

Ce cărți citește Barack Obama:

„The Light We Carry” – Michelle Obama

„Sea of Tranquility” – Emily St. John Mandel

„Trust” – Hernan Diaz

„The Revolutionary: Samuel Adams” – Stacy Schiff

„The Furrows: A Novel” – Namwali Serpell

„South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation” – Imani Perry

„The School for Good Mothers” – Jessamine Chan

„Black Cake” – Charmaine Wilkerson

„Ducks: Two Years in the Oil Sands” – Kate Beaton

„An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us” – Ed Yong

„Liberation Day” – George Saunders

„The Candy House” – Jennifer Egan

„Afterlives” – Abdulrazak Gurnah

Filmele preferate ale fostului președinte american:

„The Fabelmans”

„Decision to Leave”

„The Woman King”

„Aftersun”

„Emily the Criminal”

„Petite Maman”

„Descendant”

„Happening”

„Till”

„Everything Everywhere All at Once”

„Top Gun: Maverick”

„The Good Boss”

„Wheel of Fortune and Fantasy”

„A Hero”

„Hit the Road”

„Tár”

„After Yang”

Favorite Music

„The Heart Part 5” – Kendrick Lamar

„Tití Me Preguntó” – Bad Bunny

„POF” – Ari Lennox

„Something in the Orange” – Zach Bryan

„Last Last” – Burna Boy

„American Teenager” – Ethel Cain

„Communion in My Cup” – Tank and The Bangas ft. The Ton3s

„Pull Up” – Koffee

„Saoko” – Rosalía

„Rush” – Ayra Starr

„Break My Soul” – Beyoncé

„Life is Good” – SiR ft. Scribz Riley

„That’s Where I Am” – Maggie Rogers

„Dodinin” – Leyla McCalla

„Sunshine” – Steve Lacy ft. Fousheé

„Calm Down” – Rema

„Problem With It” – Plains

„Feelings 4 You” – Xavier Omär

„Belize” – Danger Mouse and Black Thought ft. MF DOOM

„Tamagotchi” – Omar Apollo

„Home Maker” – Sudan Archives

“Where I Go” – NxWorries (Anderson .Paak and Knxwledge) ft. H.E.R.

„Shirt” – SZA

„About Damn Time” – Lizzo

„Round Midnight” – Adam Blackstone și Jazmine Sullivan