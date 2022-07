Ce muzică ascultă Barack Obama: cele 44 de melodii preferate de fostul președinte american, vara aceasta

Fostul președinte american, Barack Obama, a anunțat care sunt cele 44 de melodii preferate ale sale, de vara aceasta.

Din câte putem observa, dacă ne uităm la această listă, este vorba despre un amestec destul de eclectic de piese pop, r&b și hip hop.

Cu toate astea, lista lui Barack Obama este dominată de piese vechi precum „Let’s Go Crazy”, de la Prince, „Dancing In The Dark”, de la Bruce Springsteen, „Blue and Green”, de la Miles Davis, dar și multe altele.

De fapt, apariția melodiilor un pic mai vechi în această listă este un lucru oarecum normal, mai ales luând în calcul vârsta fostului președinte (60 de ani). Cu toții avem tendința de a asculta, măcar din când în când, cântece din tinerețe, copilărie, adolescență, etc – cu alte cuvinte, nostalgia primează, atunci când vine vorba despre muzică.

„În fiecare an, sunt încântat să-mi împărtășesc cu voi playlistul de vară, deoarece aflu despre atât de mulți artiști noi din răspunsurile primite de la voi. Este un exemplu al modului în care muzica ne poate aduce cu adevărat pe toți împreuna. Iată ce am ascultat în această vară. Tu ce melodii ai adauga acestei liste?”, a scris Barack Obama, pe Twitter.

Trebuie, de asemenea, menționat că Barack Obama a enumerat și câteva piese recente, precum „Break My Soul”, de la Beyonce, „Vibe Out”, de la Tems, „Ojitos Lindos”, de la Bad Bunny și Bomba Estereo, „Cherries” de la Hope Tala, dar și multe altele.

Opțiunile fostului președinte al Statelor Unite ale Americii par a fi destul de variate, în funcție de gen, iar acesta este un lucru bun, de vreme ce așa le poate da sugestii și altora care, poate, se află impas muzical.

Iată lista completă a melodiilor preferate de Barack Obama, în această vară.

Every year, I get excited to share my summer playlist because I learn about so many new artists from your replies—it’s an example of how music really can bring us all together.

Here’s what I’ve been listening to this summer. What songs would you add? pic.twitter.com/9OgPq0SRy4

