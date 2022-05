Avertismentul lui Elon Musk pentru o lume întreagă: de ce va dispărea Japonia, dar nici România nu e departe

Populația în țările civilizate este în continuă scădere, iar Elon Musk, în modul său complet lipsit de cenzură, a emis un avertisment cât se poate de îngrijorător la adresa unei forțe importante, Japonia. A spus că va dispărea și nu este o amenințare, ci o constatare.

În ultimul deceniu, natalitatea a scăzut într-un ritm accelerat în majoritatea regiunilor dezvoltate de pe Pământ. Conform statisticilor, de exemplu, România are mari șanse să scadă până la 15 milioane în 2050. Dacă în Uniunea Europeană se nășteau 4,68 milioane de copii în 2008, numărul lor a scăzut la 4,07 milioane. Majoritatea țărilor democratice au ajuns să aibă un spor natural negativ, mor mai mulți oameni decât se nasc, iar trendul a fost exacerbat în pandemie. Din acest motiv, o natalitate de 1,24 copii la o mamă în Italia este departe de a fi suficientă pentru menținerea populației. Nu se pune problema de creștere nici în Franța cu 1,83, România cu 1,8, Cehia cu 1,71 sau Danemarca cu 1,68.

At risk of stating the obvious, unless something changes to cause the birth rate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world.

