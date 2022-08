Avertismentul ANAF pentru toți românii: cum ajungi să datorezi un impozit de 3,5 milioane de lei

Autoritățile române, în frunte cu ANAF, au început să pună tunurile pe persoanele fizice ale căror venituri declarate nu se apropie de cele estimate de către autorități. Deși practica ți s-ar putea părea mai mult teoretică, au fost identificate deja persoane cu diferențe de 11,7 milioane de lei între cele două praguri.

ANAF-ul speră să recupereze sume fabuloase de la mai mulți români care nu fac o treabă foarte bună în a-și declara veniturile. Așa a fost identificat un român din Iași care datorează nu mai puțin de 3,5 milioane de lei la stat, după ce s-a constatat o diferență de 11,7 milioane de lei între veniturile declarate de contribuabil și cele estimate de către inspectorii ANAF.

Fiscul speră să aducă sume fabuloase la buget ”de la bogați”

„În luna iulie, aşa cum am spus încă de la conferinţa de la şfârşitul lunii iunie, am realizat mobilitatea la 120 de funcţionari publici de la alte structuri către Direcţia Generală de Verificări Peroane Fizice. Am făcut şi sesiuni de instruire, de pregătire profesională cu 99 dintre aceşti inspectori. S-au selectat şi s-au emis deja avizele de inspecţie la 211 persoane şi în acelaşi timp printr-un ordin de preşedinte ANAF 1286 care a fost publicat în Monitorul Oficial 733 din 21 a VII 2022 am extins competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi la structurile de inspecţie fiscală persoane fizice de la unităţile teritoriale subordonate ANAF, pentru a putea să aibă competenţă de verificare şi aceste structuri.

În luna iulie s-au descoperit 21,4 milioane lei diferenţe între veniturile declarate şi veniturile estimate de noi, creanţele fiscale aferente, respectiv impozitele calculate pe această sumă, au fost de 5,9 milioane de lei. Cea mai mare diferenţă a fost găsită la un contribuabil din judeţul Iaşi, de 11,7 milioane de lei, creanţa stabilită, respectiv impozitul pe care trebuie să-l plătească este în valoare de 3,5 milioane de lei. În Bucureşti la un contribuabil diferenţa a fost de 3,5 milioane de lei, creanţa stabilită a fost de 1 milion de lei, iar în Buzău, la un contribuabil diferenţa a fost de 3,2 milioane de lei, creanţa stabilită a fost de 0,8 milioane de lei. V-am dat trei cele mai mari diferenţe şi impozite stabilite pe care l-au descoperit colegii mei în luna iulie”, a spus Lucian Ovidiu Heiuş.