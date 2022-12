Nici n-a apărut, că deja are reacții fabuloase: poate Calea Apei să bată primul Avatar?

Reacțiile timpurii ale Avatar 2 îl numesc la fel de inovator din punct de vedere cinematografic ca primul. Reacțiile la adresa lui Avatar: The Way of Water susțin că filmul este la fel de bun, dacă nu mai bun, decât primul, lăudându-i imaginile și construirea lumii fantastice.

Reacțiile timpurii au fost postate pentru Avatar: Calea Apei și laudă foarte mult filmului. Pe 16 decembrie, Avatar: The Way of Water îl vede pe scriitorul-regizor James Cameron din nou pe Pandora. Sinopsisul oficial îi reintroduce pe Jake Sully (Sam Worthington) și Neytiri (Zoe Saldaña) ca părinți care și-au format o familie și fac tot posibilul pentru a rămâne împreună. Ei trebuie să se aventureze din casa lor și să exploreze regiunile Pandorei, dar pe măsură ce o amenințare străveche reapare, Jake este chemat să lupte împotriva oamenilor.

Avatar: The Way of Water is a never-ending visual spectacle. It’s a better, more complex story than the first with solid emotion but the characters could grow a bit more. It’s definitely long, running on incredible visuals & techniques which are 3D’s best.#AvatarTheWayOfWater pic.twitter.com/ezySHunXOe — BD (@BrandonDavisBD) December 6, 2022

Avatar 2, privit foarte bine de critici

Continuarea Avatar îi are în distribuție și pe Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang și Edie Falco. După premiera sa mondială la Londra, sunt postate primele reacții la filmul lui Cameron și susțin că Avatar: The Way of Water este la fel de impresionant și inovator ca primul. Unii menționează că durata lungă a filmului este un factor de descurajare. Cu toate acestea, imaginile sale, povestea mai complexă, dezvoltarea puternică a caracterului și construirea unei lumi eterice sunt ceea ce par a face ca Avatar: The Way of Water să fie un adevărat succes. De asemenea, lăudată este utilizarea filmului 3D, făcându-l o realizare tehnică cu intenții pur artistice care nu trec neobservate.

I’m almost convinced James Cameron shot #AvatarTheWayOfWater on another planet. The film is absolutely stunning and immersive. It’s long but I was completely engaged all the way through. Much like #avatar 13 years ago, this film is a cinematic achievement and a must see event! pic.twitter.com/2WFlJzmbeI — Joseph Deckelmeier (@Joelluminerdi) December 6, 2022

Aceste reacții pozitive timpurii sunt semne bune pentru succesul comercial al lui Avatar: The Way of Water. Filmul se confruntă cu o mulțime de provocări, pe măsură ce se apropie lansarea sa la scară largă. Se pare că a costat între 350 și 400 de milioane de dolari, făcându-l unul dintre cele mai scumpe filme din istoria Hollywood-ului și ridicând miza pentru ca acesta să reușească la box office.