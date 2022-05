Avatar se chinuie să redevină ceea ce a fost: ce șanse are să reușească

La aproape 13 ani de la lansarea primei părți, Avatar ar putea să stabilească un nou record în ceea ce privește încasările cu viitoarea sa lansare de pe 23 septembrie 2022.

În 2009, James Cameron schimba lumea pentru totdeauna cu Avatar. Pe scurt, producție grandioasă, plină de efecte CGI care, la vremea respectivă, reprezentau ceva absolut nou pentru lumea filmului.

Popular atât pe piețele din SUA, cât și în cele din China, Avatar a reușit rapid să se urce pe culmile succesului, depășind chiar și Titanic, devenind, astfel, filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile și încurajându-l pe Cameron să producă patru sequel-uri Avatar, inclusiv Avatar: The Way of Water, care urmează să fie lansat în decembrie 2022.

Publicul are așteptări mari de la Avatar

La fel ca Avatar (2009), Avatar: The Way of Water caută să aducă ceva nou în cinematografe – vom vedea exact ce. Pelicula a fost filmată folosind captarea mișcării subacvatice în interiorul unui rezervor uriaș, ceva complet revoluționar pentru industrie. În timp ce viitorul de la box office al lui Avatar 2 este incert, intervalul de timp dintre original și continuare fiind problematic, este relativ sigur că, la fel ca predecesorul său, filmul va fi perceput ca fiind o minune a tehnologiei cinematografice moderne.

Aflându-se, în prezent, la 2,847 miliarde de dolari brut, noul Avatar va trebui să câștige doar 153 de milioane de dolari la lansare pentru a deveni primul film din istorie care a ajuns vreodată la 3 miliarde de dolari, la nivel mondial. Relansarea lui Avatar a fost anunțată de Disney, la CinemaCon.

De menționat că filmul nu se află la prima sa relansare, pelicula fiind relansată, de asemenea, și în anul 2010. Acea variantă a beneficiat și de un bonus de 8 minute suplimentare, față de original.

Rămâne de văzut dacă noua producție va reuși să se ridice la nivelul precedentei, având în vedere că, în 2022, pretențiile în ceea ce privește efectele speciale sunt extrem de mari, datorită evoluției tehnologiei.