Audi și Netflix au colaborat pentru cel mai nou film: Ce mașini poți vedea în The Gray Man

Audi și Netflix colaborează la The Gray Man pentru a aduce lumea lui Sierra Six (Ryan Gosling) fanilor din întreaga lume.

Fiind marca oficială de automobile a filmului, vor fi prezentate patru vehicule Audi, inclusiv Audi RS e-tron GT și Audi Q4 Sportback e-tron, complet electric, precum și Audi RS 7 Sportbackși Audi R8 Coupe.

The Gray Man s-a lansat în cinematografe la nivel global pe 15 iulie și a fost lansat în toată lumea pe Netflix pe 22 iulie 2022. The Gray Man este un thriller, care prezintă o distribuție plină de vedete: Ryan Gosling (Sierra Six), Chris Evans (Lloyd Hansen), Ana de Armas (Dani Miranda), Jessica Henwick (Suzanne Brewer), Regé-Jean Page (Denny Carmichael), Wagner Moura (Laszlo), Julia Butters (Claire), Dhanush (Avik San), cu Billy Bob Thornton (Donald Fitzroy) și Alfre Woodard (Margaret Cahill) și multe altele.

Patru vehicule Audi sunt în centrul atenției

Audi RS e-tron GT complet electric este condus de Sierra Six (Ryan Gosling), iar Audi Q4 Sportback e-tron, complet electric, este condus de agentul Dani Miranda (Ana de Armas). Audi RS 7 Sportback este prezentat într-o secvență de urmărire cu agentul Dani Miranda la volan, iar Audi R8 Coupé este văzut într-o secvență de urcare cu Avik San (Dhanush).

„Acest film are un atractiv și o intriga la nivel mondial”, spune Henrik Wenders, șeful Brand, AUDI AG. El explică adevărata amploare a rolului Audi în crearea producției, care a mers mult dincolo de simpla furnizare de vehicule. „Această cooperare ne-a făcut să simțim acțiune și viteză mare. La fel ca frații Russo, noi, cei de la Audi, folosim tehnologia pentru a crea ceva nevăzut și neexperimentat până acum”, a spus el. „Audi a lucrat cu regizorii Joe și Anthony Russo la selectarea noilor mașini. A fost fascinant să fim parteneri la această producție de film și să lucrez îndeaproape cu Netflix.”

Anthony Russo a comentat: „În calitate de povestitori, am fost întotdeauna foarte interesați să găsim și să explorăm noi tehnologii pentru a găsi noi instrumente pentru a face ceva ce nimeni nu a mai făcut până acum. Asta ne entuziasmează. Acest tip de abordare l-aș aplica la orice, în special la evoluția care se întâmplă cu mașinile chiar acum. Oricât de mult îmi plac mașinile din trecut și astăzi, cu siguranță sunt cel mai interesat de unde vor merge mașinile mâine. Aceasta este o nouă frontieră interesantă care ne va aduce experiențe cu totul noi nu numai ca șoferi sau consumatori, ci și ca oameni care trebuie să coexiste cu mașinile.”

Această colaborare dintre Audi și Netflix va prinde viață în aproape 30 de țări din întreaga lume, cu sosiri în premieră globală care includ flota complet electrică a Audi, precum și activări sociale și digitale pentru ca fanii să se cufunde și mai mult în lumea Omul Gri.